¡Más unidos que nunca! Yahaira Plasencia y Luis Fernando 'El Diablo' captados en discoteca

La artista Yahaira Plasencia parece estar más enamorada que nunca y ahora fue captada nuevamente al lado de Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo'.

Yahaira Plasencia y Luis Fernando 'El Diablo' captados en discoteca (Composición Karibeña)
07/02/2026

Hace unos días, Yahaira Plasencia habría confirmado su relación con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo'. La salsera y el empresario han sido captados juntos en muchos momentos y recientemente en un centro nocturno. 

Yahaira unida a 'El Diablo'

El programa 'Amor y Fuego' captó a la pareja Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez ingresando a una discoteca de Barranco. En todo el momento, se los vio juntos disfrutando al lado de Silvia Plasencia, hermana de la salsera. 

Aunque hubo momentos en que la cantante de salsa lucía un poco cansada, al igual que el empresario. Luego en una entrevista, la artista expresó que estaba cansada, pero acudieron a aquel lugar por una amiga que llegó al Perú

En la conversación con el reportero, la salsera reveló que no daría detalles sobre su vida privada relacionada en su relación con Luis Fernando 'El Diablo'. A pesar de que la seguirán viendo saliendo en varios lugares, no dará comentarios. 

"Fuimos por una amiga que vino de Estados Unidos, me quedé hasta las 3am, de ahí me vine, yo quería dormir. Seré clara con este tema y ya lo he dicho antes, de mi vida privada en ese aspecto, quiero cuidarlo y quiero estar tranquila, no voy hablar, no voy a dar detalles. Obviamente ustedes nos pueden grabar, pero quiero mantenerlo bien, tranquila, bajo siete llaves", expresó. 

Luis Fernando elogió a la 'Patrona'

Aunque dejó en claro que prefiere mantener su vida privada lejos del escándalo, Luis Fernando Rodríguez decidió enviar un mensaje donde expresó lo que siente por Yahaira Plasencia. En sus declaraciones, el empresario contó que atraviesa un momento de calma y felicidad. Destacó que esta etapa personal la vive sin presiones y con estabilidad emocional.

"Lo que sí te puedo expresar es que estoy en una etapa muy tranquila y alegre, expresando en paralelo que Yaha es una gran persona en todos los aspectos, al igual que su familia. Me quedaría corto en exteriorizar todos los adjetivos cualitativos que poseen. Para concluir, debo estipular que Yaha es un reflector indescriptible derrochando arte y brilla como el Sol", precisó.

De esta manera, Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez desean mantener esta relación que se ha formado hace unos meses aparentemente en estricto privado. La pareja viene pasando por buenos momentos juntos y parece que el empresario se ha acoplado muy bien con la familia de la cantante de salsa. 

