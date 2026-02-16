RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Con el corazón roto!

Suheyn Cipriani reveló que está afectada porque Macarius le terminó: "Me enamoré muchísimo"

En una entrevista, Suheyn Cipriani reveló que terminó muy afectada luego de que el streamer Macarius le terminara antes de San Valentín y en el cumpleaños de su hija.

Suheyn Cipriani triste porque Macarius le terminó
Suheyn Cipriani triste porque Macarius le terminó (Composición Karibeña)
16/02/2026

Por medio de sus redes, Suheyn Cipriani reveló a sus seguidores que a dos meses de iniciar su relación con Macarius, habría llegado a su fin. Ahora, la modelo estuvo presente en un programa de TV donde contó que sí se sintió muy afectada porque el streamer le terminó.

¿Qué dijo Suheyn Cipriani?

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', Suheyn Cipriani llegó para conversar con la conductora de TV luego que el streamer le terminara en el cumpleaños de su hija y antes de celebrar San Valentín. Aunque, no dudó en expresar las buenas cosas del joven. 

"Es un tema muy reciente para mí, me ha afectado mucho, estoy sensible y me da pena llorar así. Es un buen chico, tranquilo, dedicado a su familia, no tendría nada que reclamarle, tal vez no soy la persona para él, yo respetó su decisión", dijo.

En otro momento, reveló que la razón de su separación habría sido la distancia, ya que ella vive en Lima y el joven, reside en Arequipa. Al parecer, una relación a distancia no habría sido de gusto del streamer.

"Yo iba ir para el 14, pero me salió trabajo, entonces no pude ir. Sí lo entendió, pero pasaban más cosas y como la distancia le afectó mucho. Yo sé que tal vez él no estuvo completamente enamorado de mí como para hacer esas cosas", aclaró.

Respeta la decisión de Macarius

Durante la conversación con Magaly, Suheyn Cipriani contó que llegó a conversar con el streamer para aclarar todo y al no tener una solución, decidió aceptar el termino de la relación por el problema de la distancia entre ambos. 

"Le dije 'respeto tu decisión, déjame sanar, sanemos los dos', me ilusioné mucho y sí me ha afectado. Conversamos una última vez ayer, él no está acostumbrado a ventilar su vida, pero estabas con una persona pública. Conversamos y me dijo que 'No iba a ser posible una relación a distancia', le desee lo mejor y que lo quiero mucho. Fue poquito poquito tiempo, pero muy bonito, yo sí me enamoré de él", contó la modelo.

De esta manera, Suheyn Cipriani ha revelado que sí terminó muy afectada luego de que el streamer Macarius terminara con ella porque sí se sentía enamorada. Durante toda la conversación, Magaly la estuvo aconsejando señalando que aparentemente el chico no habría estado ilusionado como ella, y lo mejor fue que se separaran.

