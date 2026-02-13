Magaly opina sobre el embarazo de Isabella Ladera con Hugo García: "Todo fue bastante rápido"

La joven Isabella Ladera ha anunciado oficialmente que está esperando un hijo de Hugo García y mostró una pancita bastante grande. Es así como la conductora Magaly Medina los cuestionó por formar una familia de manera tan rápida.

Magaly sobre el embarazo

A través de su programa de TV, Magaly Medina quedó sorprendida tras enterarse del embarazo de Isabella Ladera. Es así como la 'urraca' reveló que no tenía esperanzas que aquella relación durara tanto tiempo y menos, que formaran una familia juntos.

"Yo pensé que era un amor temporal, que estaba intentando olvidar a Beéle con este chico muy guapo Hugo García, ex de Alessia Rovegno. Cada uno estaba tratando de olvidar a su ex, pero sin embargo lo estaban tomando demasiado en serio o demasiada irresponsabilidad", expresó.

Es así como también señaló que tendría más de la mitad del embarazo ya avanzando especulando según el tamaño de su pancita. Así mismo, cuestiona la rapidez en que habría avanzando la relación amorosa entre ambos influencers.

"Yo creo que debe tener unos cinco meses porque su pancita ha crecido bastante y nacería finales de abril o principio de mayo, o sea desde setiembre estaría embarazada. El romance oficial se hizo en setiembre y octubre del año pasado, vaya todo fue bastante rápido.Su pancita es de unos cinco o seis meses, me atrevería a decir que un poco más porque ella es una mujer delgada", aclaró.

Cuestiona el trabajo de Hugo García

En otro momento, Magaly Medina resalta el trabajo que realiza Isabella Ladera como influencer, emprendiendo con varias marcas y teniendo buenos ingresos gracias a su exposición tras tener una relación con Beéle. Aunque cuestiona el trabajo de Hugo García, que recién empezaba hacerse notar en Estados Unidos como modelo.

"Este chico va tener que trabajar el doble porque él recién se estaba abriendo camino en Estados Unidos. Ella tiene seis millones de seguidores, tiene una marca, ha sacado su té matcha bajo su firma, se acaba de comprar una casita en Miami. Sus ingresos debe tener ella, él todavía está tentando el mercado por allá", expresó.

De esta manera, el peruano Hugo García y la influencer Isabella Ladera celebran con mucha emoción la llegada de su primer hijo juntos. Aunque, la conductora Magaly Medina no dudó en cuestionar lo rápido que habría pasado la relación de la pareja que de unos meses pasaron a formar una familia juntos con un bebé en camino.