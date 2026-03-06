Carlos Alcántara se coloca el 'chip de la juventud' a los 61 años y fans reaccionan: "Ready para Shirley"

Carlos Alcántara vuelve a estar en el centro de la conversación. A sus 61 años, el popular 'Cachín' decidió colocarse el llamado 'chip de la juventud', un tratamiento que ya han usado varias figuras de la farándula. La noticia se conoció tras una publicación junto al médico Jorge Villarán, y llega en un momento personal especial para el actor, luego de confirmar su separación de Jossie Lindley.

Carlos Alcántara impacta al colocarse el 'chip de la juventud'

Carlos Alcántara vuelve a estar en el centro de la conversación en el mundo de la farándula. El recordado actor de "Asu Mare" sorprendió al someterse a un procedimiento conocido como el 'chip de la juventud', justo en una etapa en la que su vida personal también ha dado un giro.

La noticia llamó la atención porque ocurre poco tiempo después de su separación de Jossie Lindley, con quien mantuvo una relación de casi 30 años. Ahora, el popular 'Cachín' parece estar enfocado en sentirse bien y empezar una nueva etapa. El actor apareció en redes sociales junto al médico deportólogo Jorge Villarán, quien explicó en qué consiste el tratamiento que decidió aplicarse.

De acuerdo con el especialista, Carlos Alcántara se colocó un pellet de testosterona, conocido popularmente como el 'chip de la juventud'. Este pequeño implante se coloca en el cuerpo y libera la hormona de manera gradual durante varios meses.

Según explicó el médico, este tratamiento puede ayudar a mejorar distintos aspectos del bienestar físico y mental. Entre los beneficios que se mencionan están más energía, mejor rendimiento físico y mayor vitalidad.

Este tipo de procedimiento no es nuevo en el mundo del espectáculo. En los últimos años, varias figuras de la farándula también han hablado sobre este tratamiento. Entre ellas se encuentran Christian Cueva, Melissa Klug y Janet Barboza, quienes en su momento contaron que lo utilizaron.

Además, esta no sería la primera vez que el actor busca mejorar su bienestar con ayuda médica. A inicios de este año ya había pasado por un proceso con el mismo especialista para trabajar en su alimentación y en la regulación hormonal.

La publicación del médico donde aparece el actor generó muchas reacciones en redes sociales. Varios seguidores comentaron con humor sobre su nueva etapa de soltero.

Comentarios sobre chip de Cachín. (Captura de pantalla)

"Bueno, si estás soltero, que viva la soltería", "Más Saiyajin que nunca", "¡La esposa le dio sus mejores años y el bien gracias! Se cree chibolo", "Ready (Listo) para Shirley" , se leen en comentarios.

Cachín fue captado con misteriosa mujer

Pero el cambio en la vida de Carlos Alcántara no solo ha llamado la atención por el tratamiento. Hace poco también fue captado en situaciones cercanas con una misteriosa mujer.

El programa "Magaly TV La Firme" difundió imágenes del actor disfrutando una noche en una discoteca ubicada en Punta Hermosa. Según el reportaje, el artista llegó al lugar y fue visto conversando con una joven, quien luego lo llevó a una zona privada del local.

Semanas después, el actor volvió a ser captado en otra salida. Esta vez ocurrió en un restaurante del distrito de San Isidro, donde fue grabado cenando con una mujer. Las imágenes mostraban a ambos compartiendo un momento cercano e incluso dándose abrazos y besos cariñosos. Luego de la cena, el actor salió del lugar junto a ella y se retiraron en un vehículo.

En conclusión, Carlos Alcántara sorprendió al revelar que decidió colocarse el llamado 'chip de la juventud', un tratamiento que busca mejorar la energía y el bienestar. El actor de 61 años toma esta decisión en una nueva etapa en su vida, marcada por la separación de su esposa tras casi 30 años de relación y el deseo de seguir sintiéndose bien consigo mismo.