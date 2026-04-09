Magaly revela que la amiga de Federico Salazar tiene vínculos en la farándula: "Se conocían antes de Katia"

Magaly Medina volvió a poner en el ojo público a Federico Salazar, pero esta vez no por él, sino por la misteriosa mujer que fue captada junto a él. La conductora decidió contar quién es realmente esta amiga, sus vínculos en la farándula y qué tipo de relación tendría con el periodista.

Magaly Medina expone a la amiga de Federico Salazar

Magaly Medina volvió a sacudir la farándula al presentar un informe que responde a la gran pregunta del momento: ¿quién es la mujer que fue captada junto a Federico Salazar? En su programa "Magaly TV La Firme", la conductora no solo mostró imágenes de Erika Manrique, sino que también reveló detalles de la vida de esta misteriosa amiga, generando comentarios en redes sociales.

Desde el inicio, Magaly dejó en claro que este tema no es menor, sobre todo por el contexto personal del periodista. Adelantó que revelaría detalles en su programa.

"Vamos a contarles quién es la amiga de Federico Salazar, ya que esta mujer ha despertado memes, ha despertado burlas en TikTok, etcétera. Pero ¿quién es esta amiga? Esta amiga, que además se dice con derechos que es su amiga hace mucho tiempo", comentó.

Además, se mostró empática con Katia Condos y la situación que atraviesa. Resaltó lo difícil que sería enfrentar una situación así en medio de un proceso personal.

"Enterarse que tu marido tiene una amiga que tú no conocías, a la que visitaba, según ella, desde hace muchísimo tiempo, no debe haberle caído bien. Aún, más aún cuando estás viviendo un proceso de duelo, un proceso de separación. Después de 30 años de haber confiado en una persona que de la noche a la mañana, desconoces que tenía un lado que tú desconocías", destacó.

El informe reveló que la mujer sería Erika Manrique, y que su relación con Federico vendría de muchos años atrás. Según su entorno, no es algo reciente. Geni Alves comentó al respecto.

"Según lo que me ha dicho Erika, son amigos de hace muchos años... desde antes de la relación con Katia. Su amistad es muy larga y a veces se veían, tomaban café. Ella me decía que Federico era un caballero, buena persona, que conoce a su mamá, a su hermana... Es bien familiar la cosa. Si una persona se separa, vas a buscar sus mejores amigos para compartir, relajar un poco, ¿no", indicó.

Su entorno y vida social

El programa también presentó testimonios de amigas cercanas como Geni Alves, la 'Negra Petroleo' y Paloma de la Guaracha, quienes dieron más detalles sobre su estilo de vida. Cabe señalar, que también es amiga de Deysi Araujo.

Según contaron, Erika es una persona muy activa socialmente, que asiste a reuniones, fiestas y tiene vínculos con figuras del espectáculo. Uno de los momentos que más llamó la atención fue un comentario sobre una celebración.

"Ah, a mi cumpleaños llegó con un amigo. Yo la vi llegando con un amigo y con Geni Alves", relató la 'Negra Petroleo'. "(Erika se estaba besando con un chico) Sí, o sea, pero ella es soltera. (¿Viste cuando se estaban besando?) Sí, pero ¿ qué voy a hacer? Soy ciega, sorda y muda". Paloma de la Guaracha intervino: "Viniste con tu colágeno, le dije, porque era un joven. A su lado es un niño".

Otro punto que sorprendió fue cómo mantiene su estilo de vida. Según sus amigas, Erika vive de sus propiedades y alquileres.

"Ella se dedica a alquilar su arriendo de su casa de La Molina, de esas cosas. Tiene su casa en otro lugar también por San Miguel, Surco. Ella vive de sus arriendos. Le gusta viajar, eso sí (Falta poco para su cumpleaños) Oye sí, falta poquito... así la gente siga hablando del rumor Federico, él va a estar presente en mi cumpleaños", señaló Paloma de la Guaracha.

En conclusión, el informe de Magaly Medina ha puesto más luces sobre quién es Erika Manrique, pero también ha generado nuevas dudas. Lo que sí queda claro es que su vínculo con Federico Salazar no sería reciente y que su vida está ligada, de alguna forma, al mundo de la farándula. Mientras tanto, la historia sigue dando que hablar y promete más revelaciones.