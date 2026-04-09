Reconocida exchica reality extranjera es señalada por presunta actitud discriminatoria: ¿De quién se trata?

Los chicos reality en el Perú se han convertido en figuras muy populares y queridas por el público. Sin embargo, un exchico reality expuso que algunas de estas personalidades no serían tan "buena onda" fuera de cámaras, generando polémica sobre su verdadera actitud detrás de escena.

Exchica reality habría tratado mal a peruanos

El periodista Álvaro Pérez Moral participó en el pódcast 'Nadie se salva' de La Roro Network, donde compartió detalles sobre su paso por el reality 'Combate'. En la conversación, también rememoró un episodio controversial protagonizado por la exchica reality Yamila Piñero durante un evento benéfico realizado en el Centro de Lima.

El exintegrante del reality indicó que, durante su paso por la televisión, tuvo la oportunidad de ver un lado poco conocido de varias figuras muy reconocidas. Según explicó, algunas de las participantes habrían tenido comportamientos discriminatorios fuera de cámaras.

"Conocí a muchas chicas guapísimas que cuando encendían las cámaras eran las chicas más sencillas del mundo, pero cuando las apagaban eran las más clasistas y discriminadoras que existían en la Tierra", comentó.

Según su testimonio, durante una actividad benéfica en el Centro de Lima en la que participó junto a la argentina Yamila Piñero, habría escuchado a la exchica reality expresarse de manera despectiva sobre los peruanos que se le acercaban para pedirle un saludo o un gesto de amabilidad.

"Estuve con una argentina y con la producción yendo al Centro de Lima por Navidad para entregar regalos. (¿Cómo se llamaba la argentina?) Yamila Piñero, sí. La verdad, se expresó muy mal de la gente", recordó.

El periodista aseguró que, al escuchar la forma en que se refería a esas personas, no dudó en encarar a Yamila no solo para reclamarle, sino también para hacerle ver que su actitud era inapropiada y poco respetuosa.

"Yo le dije: 'Oye, ¿tú eres consciente de que todas estas personas son las que te siguen y, de alguna manera, te dan de comer? Toda esa gente estaba en su derecho, si la descubría, a sentirse estafada'", expresó.

¿Qué pasó con Yamila Piñero?

La exconejita de Playboy Yamila Piñero se hizo conocida en Perú por su participación en 'El Gran Show' y el reality de competencia 'Combate', en 2013, donde destacó por su carisma y popularidad entre el público. Tras el fin del programa, regresó a Argentina, donde se mantuvo alejada de la televisión y enfocada en su vida personal y en un negocio familiar en Buenos Aires, llevando un perfil bajo lejos de la exposición mediática.

Su última aparición en los titulares fue en enero de 2026, cuando sorprendió al contraer matrimonio con su novio de varios años Pablo Javier Feld en una ceremonia privada realizada en una casa de campo en Santa Fe, a la que asistieron solo familiares y amigos cercanos. La noticia se difundió a través de redes sociales, donde se compartieron algunas fotografías del evento.

En conclusión, Yamila Piñero ha optado por una vida alejada de la televisión y los escándalos mediáticos, enfocándose en su entorno personal y familiar, aunque su nombre aún genera controversia tras las recientes declaraciones que la vinculan a presuntas actitudes discriminatorias.