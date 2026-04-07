Laura Spoya es captada con Sebastián Gálvez en Jamaica, pero lo oculta en redes: "Es mi vida privada"

¿No lo quiere mostrar? Laura Spoya vuelve a dar de qué hablar, luego de ser captada de viaje en Jamaica con Sebastián Gálvez, un joven con quien viene siendo vinculada hace semanas. Aunque las imágenes ya salieron a la luz, la conductora ha preferido guardarse los detalles.

Laura Spoya estuvo de viaje con Sebastián Gálvez en Jamaica

Laura Spoya vuelve a estar en boca de todos luego de ser captada viajando con un joven con quien viene siendo vinculada hace varias semanas: Sebastián Gálvez. Aunque las imágenes ya salieron a la luz, la conductora prefiere no decir mucho.

Todo pasó durante un viaje a Jamaica, donde la ex Miss Perú disfrutó de unos días de descanso. En sus redes sociales, compartió fotos y videos junto a su mánager y su maquillador. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención: nunca apareció el tercer acompañante.

Las cámaras de "Magaly TV La Firme" revelaron lo que Laura no enseñó. En las imágenes, se le ve caminando dentro de un hotel junto a Sebastián Gálvez, el joven con quien ha sido relacionada. Aunque no se les ve cariñosos, el simple hecho de que estuvieran juntos ha generado muchas dudas. Además, ambos viajaron en las mismas fechas, lo que refuerza las sospechas.

Lo curioso es que él tampoco mostró el viaje. Mientras Laura subía contenido en la playa y piscina, él solo publicaba fotos entrenando en el gimnasio.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una publicación del joven en sus redes. En una selfie, dejó una frase que muchos tomaron como indirecta.

"A mí no me interesa lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer en tu pasado. Lo que realmente me importa es que yo soy quien está a tu lado", compartió Sebastián, haciendo que los rumores crecieran aún más y muchos empezaran a preguntarse si realmente son solo amigos.

Laura es consultado por viaje

A su regreso al Perú, Laura Spoya fue abordada por un reportero que le preguntó directamente por el viaje y por Sebastián. Pero ella no quiso hablar del tema. El periodista insistió, pero la conductora se mostró incómoda.

"¿Has estado de viaje en Jamaica?) Sí, pero no tengo nada que decir. (Tú muestras imágenes con tus amigos, pero nada de Sebastián) No tengo nada que decirte. Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz. Es mi vida privada. Qué pesado eres", señaló.

Ante la insistencia del reportero sobre por qué no mostraba a Sebastián, Laura respondió con firmeza y sin entrar en detalles. Además, dejó claro que no siente vergüenza ni incomodidad por la situación.

"(A él no lo muestras ¿O te da vergüenza?) ¿Por qué me daría vergüenza (Muy chibolo de repente) No tengo nada que decir, amigo (¿O te da roche) A mí nada me da roche", dijo.

¿Solo amigos? Hace unas semanas, el nombre de este joven ya había sonado. En ese momento, él compartió una foto sugerente de Laura, lo que generó críticas. Ella reaccionó y marcó distancia, asegurando que no tenía una relación sentimental con él, pero sí una amical y laboral. Pero ahora, con este viaje, las dudas han regresado.

En conclusión, Laura Spoya vuelve a estar en el ojo público tras ser captada junto a Sebastián Gálvez en un viaje a Jamaica, aunque ella ha decidido no hablar de su vida personal. Las imágenes han encendido los rumores, pero la conductora se mantiene firme en no dar detalles. Por ahora, la historia sigue abierta y con más preguntas que respuestas.