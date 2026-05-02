Cachay lamenta la muerte de Pompinchú y se despide con emotivo mensaje: "Se nos fue un grande"

La comicidad peruana está de luto tras la muerte de Alfonso Mendoza, más conocido como Pompinchú. El querido artista falleció a los 55 años, dejando un gran vacío entre sus colegas y seguidores. Uno de los más afectados fue Cachay, quien no dudó en despedirse con un mensaje que ha tocado el corazón de muchos.

Cachay se despide Pompinchú tras fallecimiento

El cómico Cachay fue uno de los más afectados por la muerte de Alfonso Mendoza, conocido como Pompinchú, y no dudó en despedirse con un emotivo mensaje que ha conmovido a sus seguidores. El artista falleció a los 55 años y dejó un enorme vacío en el mundo del humor.

El humorista contó que se enteró de la noticia mientras se encontraba trabajando en Trujillo. A pesar de estar lejos, el impacto fue inmediato y decidió pronunciarse en sus redes sociales con palabras llenas de sentimiento.

"Una triste noticia. Se fue un grande de la comedia pompinchu. Dios te tenga en la gloria", escribió Cachay, reflejando el dolor que siente por la partida de su amigo.

En el video que publicó en Facebook, Cachay habló con el corazón en la mano. Ahí recordó a Pompinchú como uno de los grandes de la comicidad peruana y alguien que dejó huella en cada presentación.

"Acabo de enterarme que acaba de fallecer un grande de la comicidad, nuestro amigo y recordado, querido, mejor de los cómicos ambulantes, Pompinchú... Lamentablemente se nos fue. Nos lleva la delantera. Se nos fue un gran artista, pero en estos momentos el escenario queda vacío", expresó.

Sus palabras rápidamente se viralizaron, generando cientos de comentarios de apoyo y mensajes de despedida para el artista. El comediante también quiso resaltar que, aunque Pompinchú ya no esté, su trabajo seguirá vivo en la memoria del público. Dejó claro que su amigo no solo hizo reír a Perú, sino que su talento cruzó fronteras.

"Pero sus chistes siempre quedarán en el recuerdo de todos, no solamente de todos los peruanos, de todo el mundo. A la familia le doy mis más sentidas condolencias", agregó.

Una partida que golpea fuerte

Pompinchú falleció luego de estar internado en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, donde luchaba contra complicaciones de salud. Su muerte ha causado gran tristeza entre sus compañeros, quienes lo recuerdan como un luchador.

El impacto de su partida ha sido inmediato. Varios artistas han usado sus redes para despedirse y recordar los momentos que compartieron con él en los escenarios.

La historia de Pompinchú es un ejemplo de esfuerzo. Antes de ser conocido, trabajó como lustrabotas en Lima. Luego encontró en la comicidad ambulante una oportunidad para salir adelante. Se presentó en lugares como la plaza San Martín y el Parque Universitario, donde empezó a ganar público con su estilo. Con el tiempo, logró llegar a la TV y consolidarse como uno de los rostros más recordados del humor popular.

En conclusión, Cachay expresó su dolor por la partida de Alfonso Mendoza, mejor conocido como Pompinchú, con un mensaje que resume el sentir de la comicidad peruana. Sus palabras no solo reflejan la tristeza por su fallecimiento, sino también el reconocimiento a su trayectoria y al legado que deja en el mundo del humor.