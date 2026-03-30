Cachay no pudo contener en llanto durante entierro de Manolo Rojas: "Era como mi hermano menor"

La partida de Manolo Rojas ha dejado un vacío en el corazón de colegas y fanáticos que lo admiraban, entre ellos el comediante Cachay, quien no pudo contener las lágrimas durante su entierro este domingo 29 de marzo.

Cachay rompió en llanto en el último adiós de Manolo Rojas

José Luis Cachay Ramos, más conocido como Cachay, recordó con tristeza la estrecha relación que mantenía con Manolo Rojas, a quien conoció en los inicios de su carrera como comediante callejero.

El exparticipante de 'Los cómicos ambulantes' confesó que la muerte de Rojas, ocurrida el viernes 27 de marzo, lo tomó por completo por sorpresa, pues nunca imaginó que algo así sucediera de manera tan repentina. Entre lágrimas, Cachay destacó la bondad del actor:

"Triste... todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón".

Asimismo, José Luis Cachay también afirmó que, para él, Manolo Rojas era más que un colega, era parte de su familia y compartieron muchas vivencias.

"Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo", dijo con la voz entrecortada. Antes de despedirse, pidió disculpas por su emoción: "Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente".

Hijo de Manolo Rojos recuerda sus últimos momentos

El 28 de marzo se llevó a cabo el velorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional, donde familiares y artistas del medio se despidieron. Durante una conversación con el programa 'El Reventonazo de la Chola', su hijo Manuel narró los últimos momentos del cómico.

El joven relató que todo sucedió de manera inesperada. Tras acudir a su trabajo con normalidad, Manolo Rojas empezó a sentirse mal, y antes de que pudieran trasladarlo a un hospital, se desplomó. A pesar de que su hijo intentó socorrerlo, las autoridades confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

"No pude creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar de la cabeza. Pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado. Definitivamente, trataba de buscar la solución más rápida posible. Quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia, pero ya me habían dicho que era imposible, que no se podía reanimar. Y bueno, yo lo dejo en la camioneta", relató Manuel Rojas, mostrándose muy afectado.

En conclusión, la repentina partida de Manolo Rojas ha dejado un profundo vacío en quienes lo conocieron y admiraron, como José Luis Cachay, quien no pudo contener las lágrimas durante el velorio y recordó con emoción la cercanía que compartió con el actor.