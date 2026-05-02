Gabriela Herrera se disculpa con la novia de Diego Chávarri tras coqueteos: "No va a pasar nada"

Gabriela Herrera decidió dar un paso al frente y pedir disculpas públicas en "La Granja VIP" tras la polémica por sus acercamientos con Diego Chávarri, quien tiene una relación con Thalía Bentin. Todo se desató cuando el reality mostró imágenes donde se veían coqueteos entre ambos participantes. Esto no pasó desapercibido para el público y generó incomodidad dentro y fuera del programa.

Gabriela Herrera pide disculpas a la novia de Diego Chávarri

La polémica sigue en "La Granja VIP". Esta vez, Gabriela Herrera decidió dar la cara y pedir disculpas tras los comentarios y coqueteos que tuvo con Diego Chávarri dentro del reality. La situación generó incomodidad, sobre todo por la relación que él mantiene con Thalía Bentin.

Todo salió a la luz cuando la producción mostró imágenes donde ambos compartían momentos cercanos. Esto no pasó desapercibido para los demás participantes ni para el público, que empezó a comentar lo que veía. Durante una dinámica en vivo, Gabriela fue consultada sobre lo ocurrido. Aunque aseguró que no había visto el video completo, decidió asumir su parte.

"Igual, quería pedir disculpas del caso. Se hizo un comentario de una situación para llegar a un fin, que en verdad (fue) innecesario, de ambas partes. Igual, pedir disculpas a las personas afectadas. Fue un comentario, pero justamente para llegar al mismo paso que no va a pasar ni está pasando absolutamente nada", expresó.

La bailarina dejó claro que no buscaba causar daño, pero entendió que sus palabras podían afectar a otros. Gabriela también quiso dejar en claro que no existe nada más allá de lo que se vio en el programa. Con esto, intentó calmar las especulaciones sobre un posible romance con Diego.

"Tú no tendrías por qué pedir disculpas a nadie, porque estás soltera", señaló Ethel. "Sí, pero igual afectan a terceros que no es la idea. Era para llegar a un fin de la conversación. Pedir las disculpas, del caso a las personas afectadas, nuevamente, porque no debió haberse dado esa conversación. Y la idea era llegar al punto de que no está pasando ni va a pasar absolutamente nada", señaló.

Diego también pide perdón

El exfutbolista no se quedó atrás y también hizo un mea culpa. Diego reconoció que algunas de sus actitudes no fueron correctas.

"Si alguna de esas palabras afectó a alguien, a Thalía en especial, algún familiar o algo, pedirle la disculpa del caso", dijo.

Sus palabras fueron directas y mostraron que entendió el impacto de lo sucedido. En medio de la tensión, Diego quiso dejar en claro que su relación con Thalía sigue firme. No dudó en expresar lo que siente por ella. Luego fue más allá y sorprendió con una declaración fuerte.

"Mis sentimientos hacia ella están totalmente clarísimos. Es la mujer de mi vida, la amo con todo mi corazón", afirmó.

Mientras Diego hablaba, Gabriela se mostró visiblemente afectada. Aunque trató de mantenerse firme, no pudo ocultar su incomodidad. Las cámaras captaron el momento y muchos notaron que la situación la tocó emocionalmente. Aunque ambos ya pidieron disculpas, el tema sigue dando de qué hablar. Los seguidores del reality no han dejado de comentar lo ocurrido.

En conclusión, las disculpas de Gabriela Herrera y Diego Chávarri buscan cerrar la polémica generada en "La Granja VIP", luego de los comentarios y acercamientos que incomodaron a Thalía Bentin. Aunque ambos han intentado aclarar la situación y reafirmar sus posturas, el tema sigue generando reacciones entre los seguidores del reality, atentos a cómo continuará esta historia.