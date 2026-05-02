Diego Chávarri se excusa sobre Gabriela Herrera y pide disculpas a su novia: "La amo con todo mi corazón"

En las últimas semanas, el coqueteo y acercamiento entre Gabriela Herrera con Diego Chávarri no han pasado desapercibidas en el programa reality. Ahora, el exfutbolista como la influencer expresaron las disculpas del caso a Thalía, quien sería la más afectada.

Diego Chávarri pide perdón a Thalía

En el programa 'La Granja VIP', Diego Chávarri fue consultado por Ethel Pozo si llegó a leer o ver algo en la pantalla tras finalizar el baile bajo la lluvia donde la vinculaban a Gabriela Herrera. Ante eso, el exfutbolista deja en claro que aquella conversación que tuvo con la modelo dentro del reality fue innecesario y que se disculpa si afectó a su novia.

"Esa conversación y esas palabras, me parece que fueron innecesarias decirlas, pero todo apuntaba a un mismo fin que era no podía pasar nada más entre nosotros. Si alguna de esas palabras afectó a alguien, a Thalía en especial, a algún familiar o algo, pedirles la disculpa del caso", declaró.

Así mismo, Chávarri reafirma el amor que siente por su pareja Thalía, con quien convivía por mucho tiempo antes de ingresar al reality. Además, señala que muchas cosas que dicen le podría afectar.

"Mis sentimientos hacia ella están totalmente clarísimos. Es la mujer de mi vida, la amo con todo mi corazón. Que esté pasando un momento así, yo la conozco, sé que va ser muy duro para ella, me imagino los comentarios que pueda estar recibiendo", añadió.

Gabriela Herrera también se disculpa

Después, le tocó el turno a Gabriela Herrera de ser cuestionada por sus acciones con el exfutbolista. Es así como la modelo expresó sus disculpas también hacia la pareja de Diego y dejó en claro que aquel comentario era para llegar a un fin, más no para hacer daño.

"Pedir las disculpas del caso. Se hizo un comentario de una situación para llegar a un fin que en verdad, innecesario de ambas partes. No va a pasar, ni está pasando absolutamente nada. Afectan a terceros que no es la idea, pero iguale era para llegar a un fin de la conversación, no debió haberse dado", declaró.

De esta manera, Diego Chávarri como Gabriela Herrera se disculparon por sus acciones en el programa reality 'La Granja VIP'. Así mismo, el expelotero aclaró que sigue manteniendo firme su amor por su pareja Thalía, pero que nunca pasó algo con la influencer y que las conversaciones que tuvieron fueron innecesarias.