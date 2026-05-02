Magaly celebra el cumpleaños de su esposo en México y anuncia renovación de votos

El notario Alfredo Zambrano cumple 54 años este 2 de mayo, y viajó a México junto a su esposa Magaly Medina para celebrar junto a varios de sus amigos cercanos. Es así como en una conversación, la conductora de TV reveló que este año haría una renovación de votos con su esposo por sus 10 años de casados.

Magaly celebra cumpleaños de Alfredo Zambrano

Por medio de sus redes sociales, Magaly Medina estuvo mostrando cómo celebró el cumpleaños de su esposo Alfredo Zambrano en su viaje a México, donde en un centro nocturno también se lucía junto a Sheyla Rojas. En una publicación, la conductora de TV dedicó un conmovedor mensaje al notario expresando el gran amor que siente por él.

"Amor lindo hoy celebro tu vida, tus risas y esa complicidad tuya para hacer que cada momento sea inolvidable. Feliz cumpleaños a mi compañero, mi refugio y mi mejor aventura", declaró.

Así mismo, en una entrevista con el diario 'El Trome', la conductora de televisión señaló que le dio un lujoso regalo a su esposo por su cumpleaños en la graduación de su hija en Estados Unidos, pero que aún tendría otro regalo pendiente aún.

"Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo", señaló.

Anuncia renovación de votos

Durante la entrevista, Magaly también sorprendió al revelar que este 2026 cumple 10 años de matrimonio con el notario y están planeando realizar una renovación de votos. Como se recuerda, a los cinco años de su boda también realizó una renovación de votos en Cartagena y ahora, no sería la excepción, pero que sería en un lugar más cercano.

"Sí, y este año, que cumplimos diez años de casados, estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años, que fue en Cartagena. No creo que podamos ir muy lejos porque solo me escaparé un fin de semana", declaró.

De esta manera, la conductora Magaly Medina se encuentra celebrando al máximo un año más de vida de su esposo Alfredo Zambrano. En diciembre, la pareja se estaría preparando para realizar su renovación de votos por sus 10 años juntos, donde hasta el momento han tenido mucha felicidad acompañándose en cada momento difícil y compartiendo cada aventura juntos.