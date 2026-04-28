Kiara Lozano se ausenta de conciertos de Corazón Serrano y Edwin Gurrero aclara la situación: "Está hospitalizada"

Corazón Serrano sorprendió al presentar oficialmente a su nueva integrante, Sharik Arévalo, durante su show en la Feria de la Ciruela de Virú. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Kiara Lozano en las presentaciones en Virú y Juliaca, lo que generó preocupación entre los fanáticos.

Kiara Lozano se ausenta por problemas de salud y genera aclaración oficial

La ausencia de Kiara Lozano se hizo evidente durante el fin de semana, cuando seguidores notaron que la cantante no subió al escenario junto a sus compañeras. La falta de información inicial provocó especulaciones en redes sociales, ya que la agrupación no emitió un comunicado inmediato sobre su estado.

Ante la creciente preocupación, el líder de la orquesta, Edwin Guerrero, decidió aclarar la situación en una transmisión en vivo a través de TikTok. El músico explicó que la artista sí se presentó en Juliaca, pero posteriormente tuvo que ser atendida por complicaciones de salud.

"No inventen, ayer Kiara no subió al escenario en Juliaca pero sí fue. No ha venido porque está enferma ella, está hospitalizada", afirmó, buscando despejar las dudas sobre su ausencia.

Sus declaraciones llevaron tranquilidad a los seguidores, aunque el estado de salud de la cantante sigue siendo motivo de atención. La agrupación no ha brindado mayores detalles sobre su evolución médica ni sobre su retorno a los escenarios.

Kiara Lozano sorprende con confesión sobre su vida sentimental

Durante su participación en América Hoy, las integrantes de Corazón Serrano interpretaron sus éxitos y respondieron preguntas en un ambiente distendido. En ese contexto, Janet Barboza consultó a Kiara Lozano si mantenía un romance con un cantante de cumbia, generando expectativa.

La respuesta de la artista tomó por sorpresa a todos en el set. Sin rodeos, confirmó que sí está conociendo a alguien especial, pero descartó que se trate de un colega del género.

"Cantante no es", exclamó la vocalista, dejando abierta la curiosidad sobre la identidad de su nuevo galán. La declaración no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso de la joven cantante.

A esta revelación se sumó la opinión del médium Frank Mendizábal, quien aseguró que la relación de Kiara no sería pasajera. Según indicó, la artista no solo estaría en "saliditas", sino encaminándose a consolidar un vínculo más estable en el corto plazo.

La reciente presentación de Corazón Serrano estuvo marcada por el debut de una nueva integrante y la ausencia temporal de Kiara Lozano por motivos de salud. Mientras la agrupación mantiene su ritmo de presentaciones, los seguidores siguen atentos a la recuperación de la cantante.