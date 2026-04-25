Pamela López canta y baila la canción "Dile la verdad" de Pamela Franco: "Con pasito y todo"

Como se conoce, la relación entre Pamela López y Pamela Franco han causado una gran polémica en la farándula por Christian Cueva. Ahora, la influencer sorprendió cantando uno de los temas de la cantante de cumbia y lo hizo a todo pulmón.

Pamela López canta tema de Pamela Franco

En el programa 'La Granja VIP' realizaron un concurso de karaoke para ganar un premio, convirtiéndose en un versus entre mujeres y hombres. Es así como iban pasando las canciones, cuando le toca competir a Gabriela Herrera y 'Cri Cri'. Antes de alcanzar el micrófono, empezó a sonar la canción que tendrían que cantar y sorprendió al sonar la voz de Pamela Franco cantando "Dile la verdad".

Es así como de manera inmediata, el resto de los participantes reconocieron la voz de la actual pareja de Christian Cueva, incluida Pamela López que empieza a conversar con Mónica Torres. Cuando Herrera gana para cantar, López no tiene miedo y decide cantarlo a todo pulmón con el resto de las participantes mujeres, e incluso saca unos pasos de baile.

"Dile que también soy aquel amor, que se enamoró y se robó tu corazón, dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. No finjas si ya no la quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor", cantaron todas las mujeres y Flor Ortola comenta: "Eso, con pasito y todo".

Esta canción "Dile la verdad" es original de Caribeños de Guadalupe, pero la versión de Pamela Franco se volvió muy popular ya que lo relacionaron con su relación con Christian Cueva, después que se separó de la popular 'KittyPam'. Por ello, que este tema sonara en el reality de convivencia no fue casualidad, pero la influencer no dio ninguna escena y decidió cantarlo de igual forma.

Los enfrentamientos entre Franco y López

Hace más de dos años, Pamela López señaló a Pamela Franco como la amante de Christian Cueva antes de que se casaran en una boda religiosa y civil en el 2018. Años después, la influencer decidió hacerlo público y exponer a la cantante, quien a los pocos meses inició su romance con el 'Aladino'.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva siguen juntos en una relación de más de un año y medio. Por su parte, Pamela López está en un reality de convivencia y en una competencia, pusieron la canción de la artista de cumbia y no tuvo ningún problema en interpretarla.