Edwin Guerrero se pronuncia sobre la supuesta salida de una de las cantantes de Corazón Serrano

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más sonadas de la cumbia peruana que cuenta con una delantera musical muy talentosa. En las últimas semanas, se ha rumoreado sobre la posible salida de una de sus cantantes tras el casting que realizaron hace poco y Edwin Guerrero decidió pronunciarse.

Edwin Guerrero responde

El director musical y uno de los fundadores de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, decidió realizar una transmisión en vivo por medio de TikTok para conversar con sus seguidores. Es así como le consultaron sobre los rumores que vienen circulando a raíz de la información que dio un influencer.

En ese sentido, señala que todas las integrantes actuales de la delantera musical tienen un contrato vigente y por un largo tiempo más. Además, la razón por la que hicieron el casting para una nueva voz es porque tenían variedad de voces.

"Nadie se va ir de Corazón Serrano, todas tienen contrato vigente y largo tiempo. Quisimos hacer un casting, no porque alguien se va ir, simplemente lo quisimos hacer porque queremos más voces y en la variedad está el gusto, vamos para adelante", expresó.

@enriquedaniel.aq Edwin pone fin a las especulaciones sobre la posible salida de alguna integrante de Corazón Serrano ♬ sonido original - ✨EnriqueDaniel AQ✨

¿Dónde inició el rumor?

En un conversación, el influencer Fernando León llegó al podcast de Carlos Orozco donde habló del reciente casting de Corazón Serrano donde busca a su nueva integrante musical. Ante esto, le consulta si ya no son muchas artistas en la delantera musical y así responde el creador de contenido.

"¿Cuántas cantantes quieren ser si ya son ocho?", pregunta Carlos Orozco. Ante esto, el influencer responde: "Eso es la data que me han dado ayer, desde hace mucho tiempo se han filtrado videos donde se ven a las chicas cansadas, sin ganas, subiendo al escenario prácticamente empujadas a trabajar. Debido a eso, se especula, se rumorea de que muy probable una o dos integrantes que están hoy en día en la delantera de Corazón Serrano, tengan que decir 'bye, bye'".

Esto sorprendió al resto de los conductores, ya que el grupo de cumbia aún no han anunciado nada de manera oficial. Aunque los conductores del podcast empezaron a especular quién podría ser una de las cantantes que se retiraría de la delantera por sus recientes acciones en los conciertos.

"Una de las que más señalan como cansadas es Kiara Lozano. O capaz tiene proyectos personales, quieren crecer", declaró.

De esta manera, Edwin Guerrero decidió aclarar estos rumores que han estado circulando en las redes sociales y señala que nadie de la delantera de Corazón Serrano saldrá, ya que todas tienen un contrato vigente.