Axel Medina niega infidelidad a Cielo Fernández y revela que encaró a quien lo acusó: "Se contradijo"

Axel Medina salió al frente para desmentir las acusaciones de una supuesta infidelidad a Cielo Fernández, luego de que un audio se hiciera viral en redes sociales. El cantante brindó sus declaraciones en un live con Chucho Valderrama y reveló que incluso le escribió a quien lo acusó públicamente.

Axel Medina desmiete infidelidad a Cielo Fernández

Todo empezó cuando se difundió un clip donde una joven aseguraba que el cantante Axel Medina habría estado con su prima mientras le juraba amor a Cielo Fernández. El tema explotó rápido y generó todo tipo de comentarios. Tras ver el escándalo, Axel decidió aclarar la situación de inmediato. El artista aseguró que nunca pasó nada y que todo lo que se dijo es falso.

"Me levanté y vi que habían sacado un clip de lo que habías puesto, del audio que habías reproducido y todo, y me quedó la duda. '¿Pero en qué momento?', dije. No. Y bueno de aquí rotundamente niego todo lo que lo que se dicen por ahí. Y no, no, no, no pasó nada", afirmó.

Con esas palabras, dejó claro que no hubo traición y que su relación no se ha visto afectada por ese rumor. Pero Axel no se quedó solo en negar todo. También decidió buscar a la persona que lo acusó para pedirle explicaciones. Según el cantante, la versión cambió cuando él la enfrentó, lo que le hizo pensar que todo fue mal contado o incluso armado.

"Incluso le hablé a esta chica, porque quería saber. Y la chica se contradijo, que ella no había sido, que había sido su misma prima, que la había grabado en una conversación entre ellas dos. Pero ya te diste cuenta que esa conversación creo que ha sido de tú a tú, nada más te lo envió a ti, ella contándote", contó.

¿Cómo reaccionó Cielo Fernández?

Uno de los temas que más interesaba era saber qué pasó con Cielo Fernández. El entrevistador Chucho Valderrama le preguntó si su pareja le dijo algo, se molestó o estaba tranquila. Axel explicó que prefirió contarle todo desde el inicio.

"No, en realidad, le escribí a informarle, porque ella incluso se levantó tarde, por lo que había estado trabajando ayer. Y bueno le había dejado el mensaje 'Oye, ha salido este clip. Pero bueno voy a salir a desmentir', le digo. 'Si pues', me dice. Ya obviamente que imagino que le incomodó un poco, pues, porque igual tocan el nombre de ella y todo eso", señaló.

Aunque reconoce que la situación pudo incomodarla, todo indica que no pasó a mayores. El caso generó ruido en redes sociales. Por eso, Axel decidió salir rápido a dar su versión y ponerle freno al tema. Hasta ahora, Cielo Fernández no ha dado declaraciones públicas, lo que muchos interpretan como una señal de que confía en su pareja.

En conclusión, Axel Medina negó rotundamente cualquier infidelidad a Cielo Fernández y aseguró que todo se trató de un malentendido que fue aclarado a tiempo. Aunque el tema generó polémica en redes, el cantante se mostró tranquilo y enfocado en su relación. Por ahora, todo indica que el escándalo no pasó a mayores y que la pareja sigue adelante.