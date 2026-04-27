Marisol responde a Leslie Shaw tras decir que puede hacer una liposucción: "Yo vendo mi voz"

La relación entre Marisol y Leslie Shaw se quebró cuando la 'Barbie de la Cumbia' la criticó por su cuerpo hace más de un año, a pesar de que ha tratado de amistarse con la 'Farona', no ha podido. Ahora, la intérprete de 'La Escobita' respondió al comentario sobre realizarse una liposucción.

Marisol minimiza cualquier comentario

En una entrevista anterior, Leslie Shaw señalo que Marisol podría realizarse una liposucción ante las críticas sobre su cuerpo, pero que estaría regia como luce actualmente.

Ante esto, Marisol fue consultada por el reportero del programa de TV 'Amor y Fuego', y respondió que lo suyo no es vender cuerpo, ya que su público va a sus presentaciones por su voz y talento musical.

"Mencionó que hoy en día una liposucción se lo puede hacer cualquiera", le consultó el reportero de 'Amor y Fuego', a lo que Marisol respondió: "Claro que sí, pero yo sigo haciendo deporte y yo no me preocupo por eso. Al menos en mi caso, yo vendo mi voz. Lo mío es arte y la gente va a mis conciertos a escucharme cantar".

¿Qué dijo Leslie Shaw de 'La Faraona'?

"El reportero del programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Leslie Shaw donde le consultó sobre el reciente videoclip de Marisol cantando uno de sus clásicos temas de cumbia, pero en urbano. Es así como la novia del 'Prefe' señala que le pareció rara.

"No lo he visto, pero escuché que es medio española, rarísimo. Estará con tiempo libre, para estar experimentando. Lo importante es que ella esté contenta y si está apoyando artistas como dice, está genial", declaró.

Así mismo, le consultaron sobre las críticas que le hizo Magaly Medina a la 'Faraona' sobre su cuerpo y todo el proceso legal que ha iniciado. Ante esto, la 'Barbie de la Cumbia' señala que la artista norteña está regia, pero sino puede hacerse lo que desea como una liposucción. Además, de que son artistas y siempre serán criticadas por algo y solo queda aguantar.

"Ahora hay un montón, se puede hacer la liposucción, no tiene ni que entrenar, una lipo y ya. Ella es regia, es guapa, es joven, puede hacerse lo que quiera. Yo también he tenido mis momentos de gordita ¿Qué voy hacer? si me critican, soy artista, me tengo que aguantar e ir al gimnasio", declaró.

De esta manera, Marisol prefiere marcar distancia con Leslie Shaw, quien le aconsejó realizarse una liposucción ante las críticas. Ante esto, la 'Faraona' no duda en defenderse señalando que vende su talento y no su cuerpo, el resto no le interesa.