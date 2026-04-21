Pamela Franco se quiebra al revelar que su hija es autista y conmueve con su testimonio: "Es difícil"

Pamela Franco no pudo contener las lágrimas y decidió contar uno de los temas más duros de su vida. La cantante se sentó frente a Andrea Llosa y, por primera vez, habló sin filtros sobre la condición de su hija: tiene autismo.

Pamela Franco confiesa entre lágrimas que su hija tiene autismo

Pamela Franco rompió en llanto en plena entrevista y reveló uno de los temas más delicados de su vida. En una entrevista con Andrea Llosa, la cantante, con la voz entrecortada, se pronunció por primera vez sobre la condición de su hija.

La cumbiambera dejó de lado todo y mostró su lado más sensible. Su confesión no solo sorprendió, también conmovió a quienes siguieron el avance del programa. Durante la conversación, Pamela Franco reveló que su hija es autista. Visiblemente afectada, explicó que no ha sido un proceso fácil para ella como madre.

"No es una enfermedad, pero asimilarlo para algunas mamás es difícil", expresó entre lágrimas, dejando claro lo duro que ha sido aceptar esta situación.

La artista contó que, pese a todo, su pequeña es su mayor fuerza. Con mucho sentimiento, dejó un mensaje que rápidamente se volvió viral en redes.

"Mi hija es autista, no es una enfermedad. No quiero que me vea mal la gente, porque mi hija es hermosa, me ha hecho la mujer que hoy soy. No me tiro a una cama a llorar y si lo hago, me seco las lágrimas, me maquillo y salgo a enfrentar el mundo", dijo muy conmovida.

Pamela Franco también dejó ver que este camino ha sido complicado, pero que ha aprendido mucho como mamá. Aseguró que su hija le ha cambiado la vida y la ha hecho más fuerte. En medio de la entrevista, deslizó que este tema no solo fue difícil para ella.

"Se supone que él también sentía ese dolor", comentó sobre el padre de su hija, dando a entender que fue una etapa dura para ambos como padres.

Recuerdos de momentos complicados

La cantante también sorprendió al recordar una etapa difícil de su vida. En uno de los momentos más comentados, soltó una frase que llamó la atención.

"El bar que tenía lo tenía que dejar con candado porque sino venía y no encontraba nada", contó Pamela, generando dudas y comentarios entre los televidentes sobre su anterior relación.

Aunque no dio muchos detalles, dejó entrever que ha pasado por situaciones complicadas que marcaron su historia. La charla con Andrea Llosa no fue sencilla. La conductora también le hizo preguntas directas sobre su vida personal, lo que generó tensión en el set.

"Y ahora se ve como mamá y sabiendo eso, no te importó ni los hijos ni lo que ella sentía", le dijo Andrea en vivo en referencia a Pamela López, sus hijos y Christian Cueva. "No fue así, yo me alejo antes de que se casara. Igual yo vi cosas que me daban a entender que no estaban, como conversaciones. Tenían una mala relación. Terminaban por tiempos y regresaban", contestó Pamela Franco.

En conclusión, Pamela Franco confesó que su hija tiene autismo y compartió lo difícil que fue para ella asimilarlo como madre. Sin embargo, también dejó claro que su pequeña es su mayor fortaleza y que, pese a todo, sigue adelante con amor y valentía.