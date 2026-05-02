Diego Chávarri busca recuperar a Thalía Bentin y toma distancia de Gabriela Herrera: "No hay dudas, te amo"

La historia dio un giro inesperado. Diego Chávarri sorprendió al enviar un emotivo mensaje de cumpleaños a su novia Thalía Bentin, en medio de la polémica por su cercanía con Gabriela Herrera dentro de "La Granja VIP".

Diego Chávarri intenta recuperar a Thalía Bentin

La historia dio un giro total. Diego Chávarri decidió hablar desde el corazón y enviarle un mensaje a su novia Thalía Bentin en pleno reality. Todo esto ocurre después del acercamiento que vivió con Gabriela Herrera en "La Granja VIP".

El 'Diablito' aprovechó un momento a solas para decir lo que siente y dejar clara su posición. Este sábado 2 de mayo, Diego se fue hasta la cocina del programa y, al notar que estaba solo, decidió dirigirse a Thalía por su cumpleaños.

"Amor, sé que hoy día es tu cumpleaños. No he encontrado las palabras y el momento para poder saludarte. Sé que es un momento súper difícil para mí y no calculo cuán difícil para ti", dijo al inicio.

Sus palabras reflejan que es consciente del momento difícil que atraviesan como pareja. El exfutbolista no esquivó el tema y aceptó que se equivocó con sus actitudes dentro del reality. Aun así, dejó claro que no quiere restarle importancia. Además, buscó mostrar arrepentimiento y preocupación por cómo se siente su pareja.

"Solo espero que estés con las personas que te quieren al lado tuyo. Sé que todos cometemos errores, no quiero minimizar el mío, pero espero que estés bien, estés tranquila", expresó.

Pero lo más fuerte llegó después. Diego Chávarri fue directo y aseguró que sus sentimientos por Thalía siguen intactos. Su mensaje ha sido visto como un intento claro de salvar la relación.

"De mi parte no hay ninguna duda de lo que siento por ti, cero, te amo, te adoro con todo mi corazón y de verdad espero que todo esté bien, que dentro de todo intentes disfrutar tu día al máximo (...) Espero que lo que pasó no llegue a mayores", afirmó.

Toma distancia de Gabriela

Tras estas declaraciones, también se notó un cambio en su comportamiento dentro del reality. Diego evitó acercamientos con Gabriela Herrera durante el día. Este detalle no pasó desapercibido, ya que días antes había mostrado interés por la bailarina, lo que generó toda la polémica. Ahora, su actitud apunta a querer poner límites y enfocarse en su relación.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos seguidores apoyaron su sinceridad, pero otros cuestionaron si el mensaje llega demasiado tarde. El nombre de Diego volvió a ser tendencia y el tema sigue dando de qué hablar. Por ahora, Thalía Bentín no ha respondido públicamente al mensaje. Eso ha generado más expectativa entre los seguidores de la pareja.

En conclusión, el mensaje de Diego Chávarri a Thalía Bentín marca un intento claro por recomponer la relación tras la polémica vivida en "La Granja VIP". El exfutbolista reconoció sus errores, expresó sus sentimientos y tomó distancia de Gabriela Herrera, al menos por hoy, buscando dejar en claro su postura. Ahora, la respuesta de Thalía será clave para definir si esta historia continúa o si toma otro rumbo.