Milett Figueroa confirma el FIN DE SU RELACIÓN con Marcelo Tinelli: "Tranquila con mi decisión"

La relación amorosa entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli inició hace varios años atrás en medio de rumores. A pesar de que en varias ocasiones se corría el rumor de su separación, ellos lo negaban, pero ahora la modelo peruana confirmó que se separó del argentino.

Milett terminó con Marcelo Tinelli

El programa 'Amor y Fuego' fue en la búsqueda de Milett Figueroa en su local de votación y consultarle directamente sobre los rumores de separación con Marcelo Tinelli tras no aparecer juntos en el cumpleaños del argentino. Es así como la peruana cansada de las especulaciones reafirmó que dio por terminara su noviazgo con el conductor argentino.

"Yo he tomado la decisión de terminar la relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación, estoy tranquila y firme con mi decisión. Estoy súper feliz, estoy tranquila. Espero que no sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada", reveló.

Nunca estuvo con él por contrato

Así mismo, la modelo y actriz decidió pronunciarse sobre la información de los medios argentinos, donde señalan que su relación se habría dado por temas de contrato de la serie y no por amor. Ante esto, Figueroa señala que sería una mentira aquellas especulaciones.

"Es una mentira lo que están diciendo (¿Continuas tu relación con Marcelo?) lo voy aclarar en su momento, pero lo que están diciendo que estoy con alguien por contrato, no estaría ni estaré jamás en mi vida. La gente que me conoce sabe como soy, mi relación es personal, pero jamás estaría con alguien por un contrato", declaró.

En otro momento, Milett comenta que agradece a quienes creían en ella y que siempre siempre ha actuado con honestidad ante la prensa. Así mismo, afirma que nunca se escondió y aconseja dejar de difamar por jalar vistas.

"Quiero agradecer el apoyo por la gente que confía en mí que sabe como soy. Lo que hago yo es siempre honesto, sincero y transparente y no tengo que esconderme de nadie, les aclaro a toda la gente. No hay que mentir ni difamar", agregó.

De esta manera, Milett Figueroa cansada de las especulaciones decidió confirmar que terminó con Marcelo Tinelli a finales de marzo y que estaría tranquila con su decisión. Así mismo, señala que nunca estuvo con el argentino por un contrato por la serie con Amazon.