Mark Vito revela que planea tener un hijo con su novia, Leslie Echevarría: "Le prometí a mi suegra"

El reality 'La Granja VIP' continúa dando de qué hablar. Tras superar la reciente placa de nominación, Mark Vito sorprendió al revelar sus planes de tener una la familia junto a su novia, Leslie Echevarría, al confesar que desea tener un hijo con ella.

Mark Vito revela que quiere tener un hijo con Leslie Echevarría

Tras salvarse de la cuarta noche de eliminación del reality de 'La Granja VIP', gracias al voto del público, el exesposo de Keiko Fujimori protagonizó un emotivo momento al dedicarle unas palabras a su novia, la empresaria huancaína Leslie Echevarría, sorprendiendo además con una inesperada confesión.

"Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto... ¡Este gringo sí cumple!", expresó el influencer, provocando la reacción y aplausos de sus compañeros dentro del programa.

Sin embargo, lo que Mark Vito no sabía es que Leslie se encontraba en el set principal junto a los conductores del reality. Aunque no pudieron verse cara a cara por indicaciones de la producción, al enterarse de su presencia, el influencer no dudó en dedicarle un mensaje lleno de cariño.

"I love you so much, muchísimas gracias por todo. Te extraño, no sabes. Amor, por todos los detalles que me das, te voy a recompensar", manifestó visiblemente emocionado.

Por su parte, la joven empresaria y creadora del programa 'Inglés por un sol' respondió con ternura al mensaje de su pareja. "Amorcito, te voy a esperar", dijo Leslie, cerrando uno de los momentos más románticos y comentados de la gala.

Leslie Echevarría defendió a Mark Vito

Leslie Echevarría se ha convertido en un apoyo constante para Mark Vito dentro de la competencia de 'La Granja VIP', incluso saliendo públicamente a defenderlo luego de que se difundiera un presunto episodio de agresión que involucraría a Melissa Klug y Samahara Lobatón contra el influencer.

"Me indigna. Perdón si alzo la voz, pero me indigna que toquen a mi pareja porque en mi casa lo trato como un rey y no va a venir una malcriada, que debería dar el ejemplo a su hija, a tocar a alguien", expresó Leslie durante una transmisión en vivo, dejando clara su postura frente a la polémica.

En medio de esta situación, Mark Vito y Leslie se muestran cada vez más unida, cerca de cumplir su primer año de relación, y ya se habla de la posibilidad de dar un siguiente paso, como tener un hijo en el futuro. De concretarse, el influencer sería padre nuevamente, tras sus hijas Kaori y Kyara Villanueva, fruto de su anterior relación con Keiko Fujimori.