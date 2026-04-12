¿Melissa Klug aceptaría realizar show con Yahaira Plasencia como lo hizo con Pamela López?

Lo que más asombró en el reality fue la unión de Melissa Klug con Pamela López después de mucha rivalidad dentro de 'La Granja VIP'. Tras su salida del programa, la madre de Samahara Lobatón fue consultada si repetiría el mismo show, pero con Yahaira Plasencia y esto respondió.

¿Cantaría con Yahaira Plasencia?

El conflicto entre Melissa Klug y Yahaira Plasencia es una de las rivalidades más mediáticas de la farándula peruano, originada hace años tras luego que la salsera iniciara una relación con el expelotero Jefferson Farfán.

Durante el reality 'La Granja VIP', Klug sorprendió al unirse con Pamela López, otra rival que ha tenido desde hace más de un año y realizar un show lleno de risas. Por ello, le consultaron si se animaría hacer lo mismo con la 'Patrona', pero ella lo niega de manera rotunda.

"Hemos visto este show entre tú y Pamela, las hemos visto divertirse ¿Podríamos ver algo así con Yahaira por trabajo?", le pregunta una de las panelistas del reality, y Melissa Klug menciona: "No hay forma, no hay fondo".

Después, le preguntaron si se animaría a entrar nuevamente al reality si se lo proponen desde un inicio. Recordemos que la madre de Samahara Lobatón solo ingresó durante dos semanas al programa 'La Granja VIP' tras la salida de varios artistas.

"No, ya lo experimenté y ya me voy", respondió tajantemente.

Melissa Klug deja el reality

La salida de Melissa Klug no pasó desapercibida. La popular 'Blanca de Chucuito' fue anunciada como la participante con menor respaldo del público, lo que selló su despedida del programa. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada, sorprendió con una reacción cargada de tranquilidad e incluso alivio.

"Extraño a mis hijos, extraño a Jesús, extraño a todos", expresó tras escuchar su nombre, dejando en claro que su principal motivación era reencontrarse con su familia.

Durante su despedida, Klug también dedicó palabras de agradecimiento a la producción por la oportunidad de formar parte del espacio televisivo. Además, tuvo un mensaje especial dirigido a Shirley Arica, quien logró permanecer en competencia.

"Cuida a mi flaca, por favor, dile que su boquita la controle", comentó entre risas, evidenciando la cercanía que había desarrollado con algunos de sus compañeros durante su permanencia en el programa.

De esta manera, Melissa Klug salió del programa 'La Granja VIP' tras ser eliminada y cuando le recordaron el show que hizo con Pamela López, le preguntaron si haría lo mismo con Yahaira Plasencia por trabajo, pero ella lo negó rotundamente.