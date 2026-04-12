Yahaira aceptaría realizar una colaboración con Daniela Darcourt: "No tengo ningún problema"

Siempre se ha rumoreado de una rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, aunque ambas lo han negado. Ahora, la 'Patrona' señala que no descartaría realizar una colaboración musical con la intérprete de "Señor Mentira".

Yahaira podría colaborar con Daniela Darcourt

Por medio del podcast 'Sin más que decir', Yahaira Plasencia ha negado tener algún tipo de rivalidad con Daniela Darcourt. Señala que no son amigas, pero tampoco tienen algún conflicto personal entre ellas.

"De hecho, conozco a Daniela, no es mi amiga y lo he dicho varias veces. Porque no puedo decir: 'No, sí, Daniela es mi amiga'. No es mi amiga pero respeto su carrera, respeto lo gran artista que es", dijo.

En ese sentido, María Pía Copello le pregunta directamente si pensaría en realizar una colaboración musical con Daniela, y la intérprete señala que no tendría ningún problema en hacerlo realidad si se lo proponen.

"(¿Harían algo juntas o nunca lo han pensado?) Nunca ha pasado por mi mente, no sé si de ella, la verdad. Pero si en algún momento se da, yo no tengo ningún problema. Yo estoy aquí para brindarle a la gente todo mi talento", declaró.

Sobre su vida amorosa

En otro momento, Yahaira Plasencia también habló sobre la relación sentimental que tendría con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como 'El Diablo'. Así mismo, la salsera señaló que se siente muy tranquila con él.

"Ahorita no me gusta hablar de mi tema personal (¿Lo estás cuidando?) mucho. Lo que les puedo decir es que me encuentro en una etapa súper linda, tranquila, estoy muy enfocada y proyectada en mis cosas. Tengo todo el espacio libre para hacer lo mío, mis metas, mis objetivos, mis ideales. Tengo el apoyo que necesito de mi familia, de él y de mis fans", declara.

Además, la cantante comenta que al ser una personaje del medio suele tener mucho estrés y tener paz con una persona, es muy importante y necesario en una relación amorosa.

"Yo siento que cuando encuentras paz en alguien, es el lugar correcto. A mí me gusta sentir paz, he estado en mi mundo de estrés, el ser conocida, un mundo muy atareado", declaró.

De esta manera, Yahaira Plasencia ha contado parte de su vida personal como su vida artística sobre posibles enfrentamientos con Daniela Darcourt. Señala que no tiene ningún problema con la intérprete de "Señor Mentira" y si se da la posibilidad de una colaboración musical, ella lo aceptaría con gusto.