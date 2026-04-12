Natalia Segura e Ignacio Baladán se someten a prueba de embarazo y así reaccionaron: ¿Esperan su segundo bebé?

El reciente movimiento en redes de Natalia Segura e Ignacio Baladán generó una ola de reacciones tras compartir un video donde se someten a una prueba de embarazo. El clip se volvió viral y despertó especulaciones sobre una posible ampliación de la familia.

Expectativa y tensión en redes sociales

En el video compartido por Natalia Segura, la pareja aparece dentro de un baño sosteniendo una prueba de embarazo, en medio de una conversación cargada de nerviosismo. La creadora de contenido expresó su inquietud desde el inicio, dejando en evidencia la tensión del momento.

"Amor, te lo juro por mi hijo que no lo ha visto (la prueba)", comentó la influencer, mientras su pareja intentaba entender la situación preguntando: "¿Hace cuánto no te viene?". Ante ello, Natalia respondió: "No hace poquito sino que he tenido mucho sueño (...) La miramos al mismo tiempo".

El instante en que ambos deciden observar el resultado fue uno de los más comentados en redes, ya que el video se corta dejando en suspenso la reacción final. Este detalle provocó una avalancha de comentarios, teorías y reacciones por parte de sus seguidores, quienes especulaban sobre un posible segundo embarazo.

Cabe recordar que la pareja ya tiene un hijo en común, lo que incrementó aún más el interés del público por conocer si estaban esperando otro bebé.

@rkt696 La Segura e Ignacio Baladán en shock tras prueba de embarazo ♬ sonido original - rkt696

La verdad detrás de la prueba de embarazo

Tras el revuelo generado, Natalia Segura decidió pronunciarse para aclarar lo ocurrido y poner fin a las especulaciones. A través de sus historias en redes sociales, explicó que la decisión de realizar la prueba se debió a un retraso en su ciclo, lo que encendió las alarmas tanto en ella como en su pareja.

Sin embargo, la influencer fue directa al revelar el resultado y descartó cualquier posibilidad de embarazo. "Hermana, obvio salió negativa, ¿vos crees que te voy a dar una noticia así?", expresó en un video posterior, dejando en claro que no habrá, por ahora, un nuevo integrante en la familia.

La aclaración calmó a muchos de sus seguidores, aunque también dejó a otros con cierta desilusión, ya que varios esperaban una noticia positiva. Aun así, el episodio evidenció la cercanía que la pareja mantiene con su audiencia, compartiendo momentos íntimos de su vida cotidiana.

En conclusión, el episodio protagonizado por Natalia Segura e Ignacio Baladán demuestra el impacto que pueden generar las redes sociales cuando figuras públicas comparten situaciones personales en tiempo real. Aunque el resultado de la prueba de embarazo fue negativo, el video logró captar la atención de miles de usuarios y mantenerlos en expectativa.