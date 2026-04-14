Maju Mantilla reafirma su relación con Salcedo pese a salidas con María Pía: "Lo nuestro es real"

Maju Mantilla volvió a pronunciarse en medio de la polémica por las salidas de Gustavo Salcedo con la veterinaria María Pía Vallejos. La ex Miss Perú dejó en claro que, pese a todo lo que se dice, su vínculo con el empresario sigue siendo importante.

Maju Mantilla defiende su relación con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla conversó con el programa "América Hoy" en medio de la polémica por las salidas de Gustavo Salcedo con la veterinaria María Pía Vallejos. Lejos de marcar distancia, decidió defender lo que siente. Aseguró que lo que vive con Gustavo es algo que solo les pertenece a ellos y que no piensa dejarse influenciar por lo que digan los demás. ¿En respuesta a María Pía Vallejos?

"Solo te puedo decir que me quedo con lo que conversamos nosotros todos los días, con lo que sentimos y con lo nuestro. Eso es real y nadie lo va a cambiar, ni siquiera quienes creen tener la razón. Para eso no hay que dar más explicaciones. Te agradezco mucho", dijo con firmeza.

Sus palabras han llamado la atención, ya que muchos esperaban una postura distinta tras lo ocurrido en los últimos días. Sin embargo, insistió en defender su relación con el padre de sus hijos.

Gustavo confirma su vínculo con María Pía

Recientemente, Gustavo Salcedo también decidió hablar y confirmó que está conociendo a María Pía Vallejos. Sus declaraciones generaron una ola de comentarios en redes sociales. Además, dejó en claro que se siente libre de seguir adelante.

"He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas y ver qué pasa", expresó ante cámaras. "Si a mí no me hubiera gustado María Pía, en su momento, seguramente no hubiera salido con ella... uno tiene libertad de conocer a alguien, de tener otras oportunidades", agregó.

Estas palabras sorprendieron aún más porque, días antes, había sido visto junto a Maju en viajes y salidas. Por ahora, la historia entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue en el ojo público. Pese a todo lo que se ha dicho, Maju dejó en claro que su relación con Gustavo no se define por lo que se comenta en televisión o redes. Para ella, lo importante es lo que viven en privado.

En conclusión, Maju Mantilla ha decidido mantenerse firme y defender su relación con Gustavo Salcedo, a pesar de sus salidas con María Pía Vallejos. Aunque él confirmó que está saliendo con otra persona, ella asegura que lo que sienten sigue siendo real. Una historia llena de dudas, emociones y que, por ahora, sigue dando mucho de qué hablar.