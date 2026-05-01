Pamela López confiesa el problema que tiene con Paul Michael: "Cuando toma es otro"

En las últimas semanas, se ha visto cómo Pamela López ha tenido varias discusiones con Paul Michael y en la última, parecía tener que ver con el alcohol que consumió el joven cantante. Es así como la influencer, señaló que esto sería un problema de su pareja cada vez que toma.

¿Paul Michael tiene problemas con el alcohol?

Después de haber tenido una fiesta en el reality de convivencia, Pamela López tuvo una corta conversación con Mónica Torres al día siguiente donde le revela que los problemas de alcohol que tiene Paul Michael lo ha empezado a ver hace unos meses atrás.

Aunque señaló que no quería dar detalles de lo sucedido anteriormente antes de que ingresaran a 'La Granja VIP', señaló que fueron problemas fuertes que tuvo el cantante de salsa estando pasado de copas.

"Yo decía que cariño, fiel, atento hasta que comenzó su primera borrachera, no me acuerdo si fue Halloween. No quiero entrar en detalles, pero es algo que él y yo lo sabemos con las personas de nuestro entorno. Cuando él toma es otra persona y no necesariamente agresivo, no piensa, no razona.", declaró.

Además, Pamela López agrega que si bien su pareja Paul Michael es una persona joven que aún le falta madurar, cuando toma resalta mucho más su comportamiento como 'niño' y que sus celos hacia ella crecen más.

"Si de por sí ya es un niño, cuando toma es aún más niño y sus celos se concentran más. Muchas veces que ha tomado, ha hecho cagadas y media, no tienes idea en lo que se ha metido por el alcohol, muy fuerte", agregó.

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La discusión entre López y Paul Michael

El tenso momento ocurrió tras una fiesta en 'La Granja VIP', donde Paul Michael había tomado de más, pese a haberle prometido a Pamela López que no lo haría. Al finalizar la celebración, ella le reclamó por lo sucedido. En medio de la discusión, él intentó salir con la excusa de ir a la bodega de producción a buscar una crema, pero Pamela trató de detenerlo, lo que terminó intensificando el conflicto.

En ese momento, el cantante aseguró que ella estaba intentando manipularlo. Por su parte, la trujillana le dijo que intentaba evitar que siguiera tomando con el 'Team Víboras' para que no quedara mal. También le recordó que buscaba prevenir otro enfrentamiento con Diego Chávarri, lo que incomodó al cantante.

De esta manera, Pamela López ha revelado a Mónica Torres que su pareja Paul Michael tendría problemas con el alcohol y por ello, trata de cuidarlo, pero le causa mucho estrés por sus actitudes de inmadurez.