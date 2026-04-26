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Stephanie Cayo emociona al recordar 'Travesuras de corazón' en boda de Bruno Ascenzo: "Nos besamos cuando tenía 9"

Stephanie Cayo recordó su etapa en 'Travesuras del corazón' durante la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, en un emotivo momento de la celebración.

Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo actuaron en la telenovela de los 90 'Travesuras del corazón'.
Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo actuaron en la telenovela de los 90 'Travesuras del corazón'. (Composición Karibeña)
26/04/2026

El director y actor peruano Bruno Ascenzo se casó con el cantante Adrián Bello en una ceremonia privada que reunió a diversas figuras del mundo artístico. Entre los invitados destacó la actriz Stephanie Cayo, quien vivió un emotivo momento durante la fiesta.

Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo protagonizan emotivo momento

Este sábado 25 de abril, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en el Valle Sagrado del Cusco. Aunque el evento se mantuvo en reserva, diversos reportes señalaron la presencia de figuras del medio artístico, entre ellas Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, quienes habrían llegado a la ciudad días antes.

La celebración se llevó a cabo fuera del alcance de los medios; sin embargo, algunos asistentes compartieron en redes sociales momentos de la noche. Uno de los más comentados fue la participación de Stephanie Cayo, quien interpretó junto a Adrián Bello la canción 'Sabor a mí', generando un ambiente emotivo. Además, la actriz invitó a Bruno Ascenzo a sumarse a la presentación.

"Pero allá, tal como aquí. En la boca llevarás sabor a mí", interpretó la actriz, antes de añadir entre risas: "Porque nos dimos un besito chiquitito cuando yo tenía 9 años", lo que provocó risas y un abrazo entre ambos.

Como se recuerda, Stephanie Cayo y Bruno Ascenzo trabajaron juntos en su etapa infantil en la telenovela noventera 'Travesuras del corazón', donde interpretaron a Cynthia y Mauro. En aquella producción peruana dieron vida a una historia de amor juvenil ambientada en una casa hogar, uno de los primeros proyectos televisivos de ambos.

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@riclatorrez #alejandrosanz y #stephaniecayo presentes en boda de #adrianbello y #brunoascenzo . #peru ♬ sonido original - Ric La Torre

Bruno Ascenzo y Adrian Bello comparten su primera foto como esposos

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se pronunciaron en redes sociales un día después de su matrimonio. Aunque no compartieron imágenes de la ceremonia, mostraron un momento más íntimo al publicar su primera fotografía como casados, abrazados en la cama, donde el cantautor luce su anillo de matrimonio.

La relación entre ambos se remonta a aproximadamente 13 años, tiempo en el que su vínculo se ha fortalecido tanto en lo personal como en lo profesional. En enero de 2025, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso con una emotiva pedida de mano realizada en Nueva York, marcando así el inicio de esta nueva etapa.

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En conclusión, Stephanie Cayo también estuvo presente en la celebración, reafirmando la cercanía que mantiene con Bruno Ascenzo desde hace años, tras haber compartido elenco en 'Travesuras del corazón'. Su asistencia volvió a evidenciar la buena relación que conservan desde su etapa actoral, destacando además su participación en uno de los momentos más comentados de la noche.

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