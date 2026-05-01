Jefferson Farfán sorprende apoyando el emprendimiento de Melanie Martínez: "Se ve increíble"

En las últimas semanas, Melanie Martínez ha estado enfrentando un lio legal porque el padre de su hija la demandó por promocionar su emprendimiento con sus exparejas. Ahora, Jefferson Farfán apareció en sus redes mostrando el apoyo a Melanie.

Jefferson Farfán apoya emprendimiento

Por medio de las redes sociales, Jefferson Farfán se ha unido junto a Xiomy Kanashiro para promocionar el emprendimiento de helados de Melanie Martínez. En el video se puede ver cómo el expelotero junto a su pareja van sacando los productos que le enviaron para que lo degusten.

El popular exfutbolista peruano mostró su emoción por un sabor en especifico y que sin duda, le gustaría los helados del emprendimiento. Esto sería una gran forma de apoyar a Melanie, quien busca salir adelante con sus hijos.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro promocionando emprendimiento pic.twitter.com/4clg0sAWnG — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 1, 2026

Melanie Martínez sobre demanda del padre de su hija

En entrevista para 'América Hoy', Carlos de la Cruz, representante legal del padre de la hija de Melanie Martínez, explicó que su patrocinado evalúa iniciar un proceso judicial debido a que la artista continúa refiriéndose a él en distintos espacios televisivos. Según indicó, esta situación podría derivar en nuevas acciones legales.

"A la señora Melani se le hizo una denuncia por violencia psicologica pero la señora lamentablemente tampoco deja de referirse al señor sale en programa puede hablar de la vida de ella pero sale hablar de el sin que haya hecho nada pero ante la insistencia vamos a trabajar como la ley señala con la denuncia por un delito", manifestó el abogado.

Frente a estas declaraciones, Melanie Martínez decidió no guardar silencio y respondió de manera directa, dejando en claro su postura frente al conflicto. La cantante expresó su cansancio ante la situación y cuestionó las intenciones detrás de las advertencias legales.

"Si quiere seguir hablando que siga hablando, si quiere seguir denunciándome que me siga denunciando, yo ya estoy agotada con este tema como el bien dice hay un dios que todo lo ve y vas a ver que tarde temprano quien va caer va caer por qué ya mucha maldad por todo estos años", señaló.

De esta manera, Melanie Martínez viene ingresando al mundo de la farándula, pero con un emprendimiento que no le estaría gustando al padre de su hija porque lo promociona con sus exparejas. Aún así, viene recibiendo el apoyo de diversas figuras de la televisión y del fútbol como Jefferson Farfán, quien apareció promocionando el producto en redes.