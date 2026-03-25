Christian Cueva es captado junto al cantante Dayron Martín ¿Se unen contra Pamela López?

Hace un par de meses, Dayron Martín salió ante los medios a confesar que sí tuvo algo con Pamela López cuando estaba con Anelhí Arias hace muchos años atrás. Ante esto, la influencer decidió tomar medidas legales contra el salsero, pero ahora él fue captado al lado de Christian Cueva.

Christian Cueva con Dayron Martín

El programa 'Amor y Fuego' ha revelado un video que le llegó de sus seguidores, donde captaron a Christian Cueva en un restaurante, pero llamó la atención por no estar solo, sino acompañado de Dayron Martín, quien estuvo involucrado con su ex Pamela López en el pasado.

Ante esto, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en comentar señalando que aparentemente estarían coludidos para arremeter contra Pamela López, e incluso, el pelotero podría estar ayudando al salsero en temas legales que tendría con la 'KittyPam'.

"Sus ganas de fastidiar son tan fuertes y de querer perjudicar a Pamela López, hundirla con algo, sacar a la luz lo que pasó hace tanto tiempo entre Dayron Martín y ella. Esta unión que se deja ver y tampoco me extrañaría que hasta le termine patrocinando los abogados. Cueva y Dayron Martín juntos. Hay alguien que los está grabando y ellos quieren ser grabados, quieren que se sepan que están los dos juntos", comentó.

Confirma que estuvo con Pamela López

El cantante terminó confesando que sí engañó a Anelhí Arias con Pamela López entre el 2009 y 2010. Al ser consultado por el periodista Rodrigo González, el salsero Dayron Martín decidió contar todo sin pelos en la lengua.