Poder Judicial ratifica prisión preventiva de 9 meses contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

El Poder Judicial ratificó una medida clave en el proceso por la muerte de Lizeth Katherine Marzano Noguera tras conifrmar la prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos, acusado de homicidio culposo y fuga tras un accidente de tránsito.

Confirman prisión preventiva contra Adrián Villar

Mediante resolución emitida el 30 de marzo de 2026, la Novena Sala de Apelaciones respaldó la decisión adoptada previamente por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Este despacho había declarado fundado el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra Adrián Alonso Villar Chirinos.

El plazo de la medida cautelar es de nueve meses y se contabiliza desde su detención, ocurrida el 26 de febrero de 2026, por lo que se extenderá hasta el 25 de noviembre del mismo año. Durante este periodo, el investigado permanecerá privado de su libertad mientras avanzan las diligencias relacionadas con los delitos que se le imputan.

La defensa de la Fiscalía explicó los motivos que sustentan la decisión judicial, señalando que se identificaron riesgos que podrían afectar el desarrollo del proceso.

"Lo que se ha valorado aquí es el peligro de fuga, inconsistencia en relación a los arraigos y por otro lado el peligro de obstaculización; si bien la defensa decía estamos siendo voluntariamente presentado el celular lo cierto es que se identificó que el celular tenía conversaciones borradas lo que sería una falta", indicó el Ministerio Público.

Además, las autoridades consideraron que no se logró acreditar arraigo domiciliario, laboral ni académico suficiente, lo que reforzó la necesidad de dictar una medida restrictiva para asegurar la presencia del investigado durante el proceso judicial.

Reacciones y controversias en torno al caso

Mientras se define el establecimiento penitenciario en el que cumplirá la medida, Adrián Villar permanece recluido en el penal Ancón II bajo supervisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El caso ha generado repercusión no solo en el ámbito judicial, sino también en redes sociales, donde diversos usuarios siguen de cerca cada actualización.

Uno de los aspectos que ha intensificado el debate público es la aparición de imágenes en las que Francesca Montenegro figura junto a su padre, Villar Chirinos, y la periodista Marisel Linares pocas horas después del accidente. La difusión de estas fotografías provocó especulaciones sobre un posible intento de encubrimiento, lo que incrementó las críticas en plataformas digitales.

En conclusión, la confirmación de la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos marca un avance importante en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano. La decisión del Poder Judicial responde a la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado del proceso, ante los riesgos identificados por la Fiscalía.