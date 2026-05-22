Melcochita habría descartado casarse con joven de 22 años: "Uno tiene que ir poco a poco"

Hace unos días, la joven Heydi Amado fue presentada como la nueva pareja sentimental de Melcochita e incluso, señaló que podría casarse con el comediante. Ante eso, Pablo Villanueva sale a aclarar que quiere avanzar poco a poco en su relación y no apresurarse.

¿Melcochita no quiere casarse?

En el podcast 'Sin más que decir', el comediante Melcochita llegó como invitado especial para hablar sobre su nueva relación amorosa con una jovencita de 22 años. En ese sentido, los conductores de televisión resaltan que el artista se ve mucho más rejuvenecido con un semblante más feliz.

"He rejuvenecido, estoy recontra enamorado, pero siempre cazando la mercadería", expresó.

Luego, María Pía Copello le pregunta a Pablo Villanueva si está comprometido al 100% de su relación con Heydi Amado. Ante eso, el artista señala que quiere ir poco a poco y para ser sincero no está completamente entregado. Dejando así que la posibilidad de casarse con la joven no estaría confirmado aún.

"¿Tú no te has aventado al 100% en la relación todavía?", le consulta, y el comediante responde: "No al 100% para ser franco. Uno tiene que ir poco a poco para que conyugalmente ponerse de acuerdo. Mi corazón está un poquito así para que se entregue todo".

Heydi Amado habló de matrimonio con comediante

Durante la reciente emisión del programa "América Hoy", Heydi Amado abrió las puertas del departamento que comparte con Melcochita y mostró algunos espacios de la vivienda donde conviven. La joven enseñó la habitación del artista y cómo organiza sus prendas y accesorios antes de cada presentación musical.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la joven confesó que ambos ya conversaron sobre la posibilidad de casarse en el futuro. Aunque reconoció que el artista aún atraviesa un proceso de divorcio, aseguró que la relación avanza de manera seria y estable.

"Sí lo hemos conversado, creo que como toda relación uno siempre espera algo más formal. Por el momento él está en un proceso de divorcio. En estos momentos me siento totalmente enamorada de él y sí me gustaría que estemos bastante tiempo, hasta el final de la vida de él o de la vida mía, no sabemos", expresó.

De esta manera, aunque la joven Heydi Amado expresa que si han conversado sobre casarse en un futuro, el comediante Melcochita comenta que prefiere esperar poco a poco que su relación se estabilice mucho más.