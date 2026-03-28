Lucía de la Cruz rompe su silencio desde el hospital y revela que está mejor: "Le doy gracias a Dios"

Lucía de la Cruz generó gran preocupación tras ser internada de emergencia por una complicación con su diabetes. Sin embargo, ahora rompió su silencio y dio buenas noticias sobre su estado de salud. La artista se comunicó con el programa "Magaly TV La Firm"e para contar cómo se encuentra y agradecer el cariño del público.

Lucía de la Cruz se pronuncia desde el hospital tras ser internada

La querida cantante Lucía de la Cruz preocupó a todos hace unos días tras ser internada de emergencia por un problema con su diabetes. Sin embargo, ahora decidió romper su silencio y contar cómo se encuentra. La artista se comunicó con el programa "Magaly TV La Firme" para dar detalles de su salud y agradecer el cariño que ha recibido.

Lucía contó que su ingreso al hospital fue complicado y que pasó días difíciles. Aun así, se mostró fuerte y con mucha fe. Sus palabras dejaron claro que no fue una situación sencilla y está saliendo adelante poco a poco.

"Hola, Magaly, gracias por tu preocupación. Entré con 400 y pico de glucosa, tenía una infección urinaria muy fuerte. Yo tengo cuatro días aquí y no le deseo a nadie lo que me ha pasado", relató. "Pero con la bendición de Dios, te juro que con todo lo que mi hija me cuenta le doy gracias al Señor por tenerme en pie", agregó con emoción.

La cantante también contó que sigue en tratamiento, pero que su evolución es buena. Incluso, dejó ver que podría salir del hospital en los próximos días. Además, fiel a su estilo, no perdió el buen humor y hasta hizo un pedido especial.

"Ahora me van a cambiar de piso y van a seguir tratándome. Te quiero mucho y de verdad gracias por siempre estar a mi lado", dijo. "El martes es tu cumpleaños y ojalá Dios quiera que esté ahí para cantarte. Ah guárdame mi silla en el karaoke", comentó.

Magaly le envía mensaje en vivo

Tras escucharla, Magaly Medina no dudó en responderle con cariño y preocupación. También aprovechó para recordarle lo importante que es cuidarse.

"El Perú entero te quiere mucho. El Perú entero sabe cómo eres. Eres nuestra chibolera del criollismo", expresó. "No hay que descuidar esa salud. La salud es nuestro capital humano, el mejor que tenemos", señaló.

Antes de estas declaraciones, la hija de Lucía ya había hablado para tranquilizar a todos. Explicó que se trataba de una recaída, pero que su madre estaba estable. Ahora, la cantante sigue bajo observación médica, esperando recuperarse completamente.

En conclusión, Lucía de la Cruz se mantiene fuerte y con mucha fe. Desde el hospital, logró llevar tranquilidad a sus fans y demostrar que sigue luchando. Todo indica que pronto volverá a los escenarios para seguir haciendo lo que más ama: cantar y emocionar al público.