Lucía de la Cruz ya está en casa tras delicado estado de salud y su hijo conmueve: "Nos sentimos felices"

Lucía de la Cruz ya fue dada de alta y se recupera en casa, rodeada del cariño de su familia. Tras varios días de preocupación, la noticia ha llenado de alivio a sus seguidores. La artista estuvo internada en el Hospital María Auxiliadora. Su estado generó gran susto, pero ahora la situación es distinta.

Lucía de la Cruz vuelve a casa tras ser internada

La querida Lucía de la Cruz ya está de vuelta en casa tras pasar días difíciles en el hospital. La artista fue dada de alta luego de enfrentar una fuerte infección urinaria y complicaciones por la diabetes que padece. Su salida del Hospital María Auxiliadora ha traído alivio a su familia, amigos y seguidores, que estuvieron pendientes de su estado desde el primer momento.

"Ya estoy en casa descansando, al cuidado de mis hijos, y estoy agradecida con los médicos que me trataron, con mi familia y el público que hizo una oración por mí", dijo la cantante a Trome, mostrando su emoción y gratitud.

La salud de la criolla encendió las alarmas hace unos días, cuando fue internada de emergencia. En un inicio, el panorama era bastante delicado y generó mucha preocupación. Incluso, se llegó a pensar que había sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, esta versión fue descartada con el paso de las horas. Su entorno cercano explicó que una fuerte infección la tumbó e hizo que la presión se le suba.

El apoyo de sus hijos fue clave

Durante todo este proceso, Lucía de la Cruz no estuvo sola. Sus hijos se mantuvieron a su lado en todo momento, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas. Desde Estados Unidos, su hijo Christian también vivió la situación con mucha preocupación, pero ahora respira tranquilo al verla mejor. Señaló que su mamá pronto volverá a los escenarios.

"Mis hermanos están con ella, muy pendientes de las indicaciones de los doctores. Pronto también tendrá cita con su nutricionista para ver una dieta por lo de su diabetes. Está mejor y nos sentimos felices de tenerla en casa", indicó el hijo de la criolla.

Sus palabras han conmovido a muchos, ya que reflejan el amor y la unión familiar en este momento. Aunque ya dejó el hospital, la cantante deberá continuar con cuidados especiales en casa. Su diabetes obliga a llevar una alimentación controlada y seguir un tratamiento médico constante. Por eso, pronto tendrá una cita con un especialista para ajustar su dieta y evitar nuevas complicaciones.

Durante su internamiento, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Fans, amigos y colegas enviaron buenos deseos para su pronta mejoría. La artista no dudó en agradecer ese respaldo, que fue clave para mantenerse fuerte. Ese cariño demuestra el gran lugar que tiene en el corazón del público.

En conclusión, Lucía de la Cruz ya se encuentra en casa recuperándose tras un complicado episodio de salud, lo que ha traído alivio a su entorno y a sus seguidores. Aunque deberá continuar con cuidados médicos, su mejoría ha sido bien recibida por el público. Ahora, la artista inicia una etapa de recuperación con el apoyo de su familia y la esperanza de volver pronto a los escenarios.