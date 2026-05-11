Darinka Ramírez critica a Jefferson Farfán por reducción de pensión a su hija: "No quiere brindarle la calidad de vida"

La disputa por la pensión de la hija de Jefferson Farfán y Darinka Ramírez vuelve a generar controversia pública. Esta vez, la influencer reveló que el exfutbolista habría solicitado reducir el monto económico destinado a la manutención de la menor, situación que despertó nuevas reacciones.

Darinka Ramírez cuestiona pedido de Farfán para reducir pensión

En recientes declaraciones, Darinka Ramírez expresó su molestia al enterarse de que Jefferson Farfán habría apelado el monto de la pensión que entrega actualmente para su hija. La joven aseguró que no entiende cómo el exseleccionado nacional puede solicitar una reducción cuando mantiene un estilo de vida de lujo.

"Es público el estilo de vida que lleva él, los lujos que se da. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su propia hija o no quiera brindarle la calidad de vida que puede darle, no me parece", manifestó Ramírez.

La influencer también aclaró que el dinero entregado no está destinado a cubrir sus gastos personales, sino exclusivamente las necesidades de la menor. Por ello, sostuvo que la reducción le parece injusta considerando los gastos que implica la crianza de su hija.

"Para mí, sí, porque si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente (en redes sociales). Entonces, ¿por qué reducir el monto? Eso (dinero de la pensión) no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija", añadió.

Por otro lado, el abogado de Darinka Ramírez, Wilmer Arica, confirmó que la defensa legal de Jefferson Farfán presentó una apelación solicitando modificar el monto de la pensión alimenticia. Además, indicó que han pedido adelantar la audiencia correspondiente para resolver el tema lo antes posible.

"La otra parte (Jefferson) ha presentado una apelación indicando que solo puede dar una pensión de 4 mil 200", explicó el letrado.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la situación debido a la reconocida estabilidad económica del exfutbolista.

Darinka responde con dureza a Rodrigo González y Gigi Mitre

En medio de esta polémica, Darinka Ramírez también protagonizó un fuerte enfrentamiento con los conductores de "Amor y Fuego", Rodrigo González y Gigi Mitre. Ambos comentaron recientemente una sesión de fotos donde la influencer apareció junto a su pareja Sebastián Gonzáles Guevara y la pequeña hija de Jefferson Farfán.

Durante el programa, Gigi Mitre deslizó que las imágenes podrían incomodar al exfutbolista debido al contexto legal que atraviesan actualmente.

"Le debe dar un poquito de rabia (a Jefferson Farfán), porque él está pidiendo la tenencia de la niña que está en brazos del chico y ella habla de que padre es quien cría", comentó la conductora.

Por su parte, Rodrigo González cuestionó la exposición de la menor y sugirió que Darinka estaría enviando indirectas hacia Farfán mediante sus publicaciones.

"Me parece un poco fuerte que ella esté jugando un poco eso. Ella es la responsable de lo que pase con su hija, es la madre", expresó el conductor.

Sin embargo, Darinka no tardó en reaccionar y utilizó sus redes sociales para responderles de manera contundente. La influencer negó tajantemente utilizar a su hija para provocar al exjugador de Alianza Lima y dejó claro que actualmente se encuentra enfocada en su nueva etapa familiar.

"Sarta de ridículos. Decir que uso a mi hija por o para una persona ya 'x' en mi vida, ya somos familia y convivimos", escribió indignada.

Historia de Darinka Ramírez

La disputa entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán sigue generando polémica en el ámbito legal y mediático. Mientras la influencer cuestiona el presunto intento del exfutbolista de reducir la pensión de su hija, también enfrenta críticas por la exposición pública de su entorno familiar.