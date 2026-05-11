Gabriela Herrera rompe en llanto tras emotivo mensaje por el Día de la Madre: "Ella sabe que la amo mucho"

'La Granja VIP' volvió a vivir un momento emotivo durante una de sus recientes emisiones. Gabriela Herrera no pudo contener las lágrimas tras recibir una sorpresa de su madre, Deli Córdova, por el Día de la Madre. La influencer confesó lo difícil que resulta afrontar esta fecha lejos de su familia, especialmente tras la pérdida de su hermano.

Gabriela Herrera rompe en llanto tras mensaje de su madre

Durante la transmisión del reality, la producción decidió sorprender a Gabriela Herrera mostrando varias fotografías de su infancia. Las imágenes aparecieron en pantalla mientras los participantes celebraban el Día de la Madre dentro de la convivencia.

Minutos después, Deli Córdova apareció mediante un video para dedicarle unas emotivas palabras a su hija, recordando algunos momentos de cuando Gabriela era apenas una niña. La madre de la influencer habló con ternura sobre las travesuras y gustos que tenía la bailarina durante sus primeros años.

"A ella le encantaba todo de la Barbie y parar por la casa. Un día se da un resbalón y los zapatitos salen volando, de verdad que yo me asusté. Siempre te voy a cuidar en todo mi reina, un beso", expresó su madre frente a cámaras.

El mensaje tocó profundamente a Gabriela Herrera, quien inmediatamente se mostró afectada y confesó que esta fecha representa una de las más difíciles de su vida. La influencer explicó que es la primera vez que pasa el Día de la Madre lejos de su mamá, especialmente en un momento tan delicado para ambas familias tras el fallecimiento de su hermano.

"Este día había estado bastante angustiada, un poquito con ansiedad. Es que es el primer Día de la Madre que la paso sin ella. De hecho, para ella va a ser complicado porque va a estar sola sin mí y sin mi hermano y me duele bastante, pero ella sabe que estoy acá por ella y la amo mucho", manifestó entre lágrimas.

Gabriela Herrera recordó a su hermano en una emotiva dinámica

No es la primera vez que Gabriela Herrera deja ver su lado más sensible dentro de "La Granja VIP". Hace algunos días, el reality organizó una actividad artística en la que los participantes debían expresar sus emociones a través de un dibujo o pintura.

Durante el reto, Gabriela confesó entre risas que no sabía dibujar y pidió ayuda a algunos de sus compañeros para mezclar colores y avanzar en su obra. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, la influencer comenzó a emocionarse hasta terminar llorando mientras pintaba.

El cuadro llamó rápidamente la atención de los televidentes debido a los elementos simbólicos que incluyó. Entre ellos aparecían un árbol de Navidad, un ángel y el número 4, detalles que muchos relacionaron con el recuerdo de su hermano fallecido.

Aunque Gabriela no explicó completamente el significado de cada elemento, las imágenes despertaron múltiples reacciones entre los seguidores del programa, quienes interpretaron la pintura como un homenaje cargado de nostalgia y amor familiar.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios destacaron la vulnerabilidad y sinceridad que Gabriela Herrera ha mostrado durante su participación en el reality.

En conclusión, Gabriela Herrera protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP al recibir un conmovedor mensaje de su madre por el Día de la Madre. La influencer se quebró al recordar la ausencia de su hermano y admitir que atraviesa una etapa emocionalmente difícil dentro del reality.