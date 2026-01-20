Pamela López denuncia a Christian Cueva tras videollamada a sus hijos: "Provocó llanto y miedo"

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sigue sumando capítulos tensos. Esta vez, la trujillana decidió no quedarse callada y formalizó una denuncia contra el futbolista tras un fuerte episodio ocurrido en plena Navidad, que según relató, terminó afectando emocionalmente a sus hijos.

Pamela acudió a una comisaría acompañada de su abogado y dejó constancia de lo que habría vivido durante una videollamada en su celebración de Navidad. El hecho, aseguró, generó miedo y llanto en los menores.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por maltrato psicológico

De acuerdo con la información policial, Pamela López se presentó el pasado 15 de enero, cerca de las 7 de la noche, para denunciar a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico. En su declaración, indicó que el futbolista la habría insultado de manera reiterada durante una llamada telefónica.

La situación se habría dado en un contexto ya tenso entre ambos, marcado por problemas familiares y desacuerdos que vienen arrastrándose desde hace varios meses. El parte policial también consigna que Pamela López denunció amenazas por parte de Cueva.

Según el documento, él la habría amenazado "indicando que iría a la casa de la abuela de la denunciante para sacar a sus hijos, señalando que ellos son únicamente Cuevitas y no son López".

Lo más delicado, según señaló, es que esa conversación fue escuchada por sus hijos. Según se lee, los menores habrían llorado y sentido miedo por la actitud de su padre.

"Dicha conducta provocó miedo y llanto en los menores, quienes escucharon los insultos dirigidos hacia su madre", se lee textualmente en el reporte policial que fue difundido en televisión.

Tras salir de la comisaría, Pamela López decidió hablar ante las cámaras y dejó en claro que no piensa retroceder. Afirmó que su prioridad es proteger a sus hijos y que no permitirá ningún tipo de agresión, ni hacia ellos ni hacia ella.

"Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados? No, señora. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí, nadie va a pasar, menos tú", expresó con firmeza a "Amor y Fuego".

La influencer también remarcó que este episodio fue el límite. Destacó que tras lo ocurrido en Navidad, sintió que debía actuar de inmediato para evitar que la situación escale.

Divorcio sin acuerdo y conflicto que continúa

A este nuevo problema legal se suma que Pamela López y Christian Cueva aún no han logrado llegar a un acuerdo para divorciarse. Así lo confirmó el abogado de la trujillana, quien explicó que las conversaciones con la defensa del futbolista no dieron resultados.

"Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa", señaló la defensa legal de Pamela.

Esto significa que, por ahora, ambos siguen legalmente casados, mientras los conflictos personales y legales continúan acumulándose. Por ello, esto podría alargar aún más el proceso judicial y mantener la tensión entre ambas partes en los próximos meses.

En conclusión, la denuncia presentada por Pamela López marca un nuevo punto de quiebre en su relación con Christian Cueva. Lo ocurrido en Navidad, según su versión, no solo fue un enfrentamiento entre adultos, sino una situación que afectó directamente a sus hijos. Con el divorcio aún estancado y el proceso legal en marcha, la trujillana dejó en claro que seguirá adelante cuidando a sus pequeños.