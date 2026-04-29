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¡ROMPE SU SILENCIO!

Lucía de la Cruz aclara su relación con Eva Ayllón tras años de rumores: "La admiro por muchos motivos"

La cantante criolla descartó una supuesta rivalidad con Eva Ayllón y aseguró que mantiene admiración por su colega, incluso reveló que recientemente retomaron el contacto.

Lucía de la Cruz descarta rivalidad con Eva Ayllón.
Lucía de la Cruz descarta rivalidad con Eva Ayllón. (Composición: La Karibeña)
29/04/2026

Lucía de la Cruz volvió a la televisión tras superar un delicado problema de salud, mostrando una imagen renovada. En una reciente entrevista en 'Magaly TV: La Firme', la artista sorprendió al referirse a su relación con Eva Ayllón, con quien durante años se le vinculó una supuesta rivalidad.

Lucía de la Cruz descarta rivalidad con Eva Ayllón

Durante la conversación, Lucía de la Cruz se refirió a los rumores que durante años señalaron una mala relación con Eva Ayllón. Lejos de confirmar cualquier enfrentamiento, la cantante aseguró que mantiene respeto y admiración por su colega, a quien conoce desde hace décadas.

"Nosotros nos conocemos desde que ella tenía 13 años que no hayamos vinculado muchos es por su vida de ella personal y yo la mía. Pero yo admiro mucho a Eva por diferentes motivos", declaró, dejando en claro que las versiones de distanciamiento no reflejan la realidad.

La artista también reveló que recientemente retomaron contacto, lo que evidencia un acercamiento entre ambas figuras de la música criolla. Según contó, Eva Ayllón le escribió para expresarle su preocupación por su estado de salud y recomendarle que se cuide antes de pensar en nuevos proyectos juntas.

"Ella ante de ayer me escribe y me dice, loquita cuídate por favor, (Eva podemos hacer algo juntas) Primero quiero que estés bien, cuídate bien y nos sentamos a conversar", relató Lucía, evidenciando el tono cercano y afectuoso del mensaje.

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Este intercambio ha despertado expectativa entre sus seguidores, quienes no descartan una futura colaboración entre dos de las voces más representativas del género criollo en el Perú.

Lucía de la Cruz revela que Percy García la ayudó a superar adicción

Más allá de su presente, Lucía de la Cruz también se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. En declaraciones brindadas en el programa Magaly TV La Firme, la cantante recordó su lucha contra una adicción a sustancias ilícitas, problema que logró superar hace más de 40 años.

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"Sí, sí. No tengo por qué decir no, pero te estamos hablando de 40 y tantos años atrás, porque yo hice una autoanalización de Lucía de la Cruz y dije: 'Mis hijos están creciendo. ¿Quién soy yo? Tú eres una mujer que cantas precioso. Haces entonces azlo y deja'. Y fue así. Y fue así", contó.

Pero no estuvo sola en ese proceso. Lucía contó que el amor jugó un papel muy importante en su cambio. Su relación con su primer esposo Percy García Ramos fue fundamental. La cantante aseguró que él la ayudó a ver la vida de otra manera y a formar un hogar.

"... Y fue así, Magaly, mira, conocí a Percy y dejé el mundo frívolo. El amor, el amor pudo más", dijo con emoción. "(¿O sea Percy te sacó de ese de esa oscuridad?) Sí, porque me hizo me hizo ver tomar una casa, estar con mis hijos", agregó.

El regreso de Lucía de la Cruz a la televisión marca una nueva etapa tras superar problemas de salud y refleja mayor madurez. La artista habla sin reservas sobre su pasado, aclara su vínculo con Eva Ayllón y comparte lecciones que han marcado su trayectoria.

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