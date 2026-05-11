Horóscopo de HOY, 11 de mayo: Soralla de los Ángeles revela las predicciones en el amor para los 12 signos

Con el inicio de la temporada de Tauro, los astrólogos señalan una fase de renovación e impulso personal, ideal para ordenar prioridades y confiar en la intuición. Desde el programa 'Espacio Astral', Soralla de los Ángeles, comparte su horóscopo del lunes 11 de mayo con recomendaciones para afrontar retos y equilibrar la energía.

Horóscopo hoy lunes 11 de mayo

Aries (20 mar-19 abr)

Esa persona te brindará el consejo que tantos necesitas, puedes confiar en él (a).si estás soltero, sal a divertirte. Tu mejor amuleto un cuarzo lapislázuli.

Tauro (20 abr-20 may)

Día de muchas satisfacciones sl lado de esa persona, cada día se fortalece más la relación. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix

Géminis (21 may-21 jun)

Esa persona te pondrá a prueba y es que duda de tus sentimientos. Si estás solito (a) pronto aparecerá el amor verdadero. Tu mejor amuleto es un hilo rojo.

Cáncer (22 jun-21 jul)

No todo es trabajo, esa persona también necesita más de ti, evita la rutina, sal a divertirte. Tu mejor amuleto un cuarzo jade

Leo (22 jul-22 ago)

Sorprende a tu pareja, haz cosas diferentes, tu pareja te lo agradecerá, si estás solo (a) esa persona te admira. Tu mejor amuleto es una pirámide.

Virgo (23 ago-22 set)

Hoy tendrás una aventura romántica, si te encuentras con pareja sorpréndelo (a) con detalles, se enamorará más de ti. Tu mejor amuleto es un hilo rojo.

Libra (23 set-22 oct)

Pronto llegará el amor, no te desanimes, si estás con pareja disfruta al máximo tu relación y mejora tu carácter. Tu mejor amuleto es un cuarzo jade.

"Espacio Astral" con Soralla de los Ángeles.

Escorpio (23 oct-22 nov)

Tendrás una invitación muy importante, aprovéchala al máximo, si estás en una relación evita las peleas. Tu mejor amuleto es un billete de un dólar

Sagitario (23 nov-22 dic)

Tu relación está pasando por un buen momento, si estás soltero (a) no seas tan exigente en el amor, solo deja que fluya. Tu mejor amuleto es un huayruro

Capricornio (23 dic-21 ene)

Reflexiona esa persona te ama, dale otra oportunidad, si estás soltero (a) tendrás una cita muy importante. Tu mejor amuleto es un Herraje.

Acuario (22 ene-17 feb)

Todo lo que piensas de esa persona es cierto, no te engañes más, si estás con pareja tendrás sorpresas. Tu mejor amuleto es un cuarzo ónix.

Piscis (18 feb-19 mar)

Ponle un toque de magia a tu relación, has algo diferente, sorpréndelo (a) con un detalle. Si estás solo (a) recibirás un regalo. Tu mejor amuleto es un trébol ee 4 hojas.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Tauro invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.