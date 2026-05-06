Mónica Cabrejos cuestiona a Pedro Aquino tras ampay con Raiza Martínez: "¿Vale la pena perder tu matrimonio?"

La relación entre Pedro Aquino y Katherine Fernández quedó en el centro de la polémica tras un ampay que mostraría al jugador ingresando a la vivienda de Raiza Martínez el 28 de abril. Las imágenes generaron reacciones en redes y en el espectáculo, donde Mónica Cabrejos cuestionó su conducta.

Mónica Cabrejos cuestiona a Pedro Aquino tras escándalo

Durante una entrevista en 'Magaly TV: La Firme', Mónica Cabrejos lanzó una reflexión directa sobre la situación que involucra a Pedro Aquino. Desde su rol como psicóloga, abordó el tema desde la responsabilidad dentro de la pareja y cuestionó las decisiones del deportista.

"Hay varias aristas y creo que la arista principal hablando en orden de responsabilidad es del esposo que le debe la responsabilidad y el compromiso. En nuestro país hay bastantes hombres que disfrutan engañar pero me pregunto si vale la pena perder tu matrimonio por 12 minutos de placer", comentó.

En la misma línea, la especialista remarcó que la responsabilidad recae principalmente en quien incumple los acuerdos dentro de la relación. Además, brindó un mensaje dirigido a las mujeres, recomendando priorizar vínculos con personas responsables y comprometidas, más allá de la estabilidad económica.

Por su parte, Magaly Medina también se pronunció sobre el caso y criticó duramente la actitud del futbolista, señalando que no sería la primera vez que protagoniza una situación similar.

"El no es la primera vez que es atrapado comunicándose con señoritas y cuantas veces no lo habrá hecho", expresó, dejando entrever que existirían antecedentes que agravan la polémica.

Ambas figuras coincidieron en que ninguna aventura justificaría poner en riesgo una relación familiar construida con esfuerzo, un punto que generó amplio debate entre los televidentes.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación

Mediante un comunicado público, Katherine Fernández informó que ha decidido poner fin a su relación con Pedro Aquino tras la controversia generada por el ampay. En su pronunciamiento, explicó que esta decisión responde a la necesidad de proteger su bienestar personal y el de su entorno familiar.

"En relación con los recientes hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio", expresó.

Asimismo, dejó en claro que el proceso será manejado de manera privada, solicitando respeto por la situación que atraviesa. La esposa del futbolista enfatizó que se trata de un momento delicado que requiere discreción.

"Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando", añadió.

Antes de finalizar su mensaje, Katherine Fernández incluyó una reflexión que generó diversas reacciones en redes sociales. En ella, hizo un llamado a la dignidad y al respeto propio, dirigiéndose especialmente a mujeres que se involucran con hombres comprometidos.

"Y a las mujeres que sabiendo que se involucran con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer me duele verlas caer en ese hoyo porque juntas somos más. Gracias por leer y entender", concluyó.

Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, emitió un comunicado en redes sociales.

En conclusión, el caso de Pedro Aquino generó debate sobre fidelidad y responsabilidad en el ámbito familiar. Mientras Mónica Cabrejos y Magaly Medina cuestionan su conducta, Katherine Fernández opta por cerrar el capítulo y priorizar su bienestar, en medio de la exposición pública.