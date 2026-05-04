Pedro Aquino es captado ingresando a la casa de una joven y ella lo expone: "La pasamos rico"

El jugador Pedro Aquino ha sido expuesto en más de una ocasión por otras dos jóvenes en el pasado, pero aún así su esposa Katherine Fernandez lo ha perdonado y con quien ha tenido tres hijos. Ahora, una mujer lo vuelve a exponer mostrando chats y más.

Mujer confirma infidelidad de Pedro Aquino

El programa de Magaly Medina ha captado a Pedro Aquino ingresando a la casa de una joven en Surquillo el pasado 28 de abril. Esta mujer sería Raiza Martínez, quien señala conocer al pelotero desde el 30 de diciembre de 2025 por medio de las redes sociales.

Así mismo, la joven compartió los mensajes que tenía con el futbolista de Alianza Lima, donde le pedía fotografías y visitar su casa desde hace meses, pero revela que tenía un estricto horario para poder visitarla.

"Que le mande fotitos más sensuales, sin nada. Lo volví loco hasta que me dijo 'quiero verte, puedo temprano, puedo en la noche'. Tenía horas específicas al parecer, me decía muy temprano 7:30 de la mañana o me escribía muy tarde como 11 de la noche", declaró la joven.

Además, Raiza Martínez reveló que Pedro Aquino le aconsejó no hablar de su aventura con nadie más y que tuviera cuidado con las cámaras de Magaly, ya que siempre lo siguen y no quiere ser descubierto porque está casado hace 12 años con Katherine Fernandez.

"Que no le cuente nada a mi amiga Xoana González porque podría comentar a las cámaras, que no hable con las cámaras de Magaly porque lo siguen y viene todo encapuchado a mi casa, estaba lleno de tatuajes", añadió.

Aconseja a la esposa del futbolista

Después, la joven decide mandarle un consejo a la madre de los tres hijos de Aquino afirmando que probablemente tenga más jovencitas con quienes conversa y tiene sus visitas.

"Es un picaflor, de repente no soy la única chica con la que chatea, debe haber otras ahí que algunas atracan y otras no. Yo atraqué porque ya era muy insistente, era del año pasado dije '¿Por qué no conocerlo?'", declaró la joven al programa de TV.

De esta manera, Pedro Aquino fue expuesto por la joven Raiza Martínez después de ser captado ingresando a la casa de ella hace unos días. Actualmente, el pelotero de Alianza Lima ha decidido limitar sus comentarios en sus redes sociales y su esposa Katherine ha borrado todas sus fotos juntos.