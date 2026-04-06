Hermana de hincha fallecido en banderazo de Alianza Lima exige justicia: "Estamos con un profundo dolor"

La muerte de un hincha de Alianza Lima durante un banderazo en el estadio Alejandro Villanueva generó conmoción. Freddy Ronnie Cornetero Cueva (39) falleció el 3 de abril en la tribuna sur de Matute, en La Victoria. El hecho dejó 47 heridos por lo que sus familiares exigen esclarecer lo ocurrido.

Hermana de hincha fallecido rompe su silencio

En declaraciones al programa "América Hoy", Marisela Cornetero, hermana de la víctima, expresó el profundo impacto que ha dejado la pérdida en su familia. Visiblemente afectada, destacó el respaldo brindado por el club Alianza Lima, que asumió los gastos del sepelio, así como la solidaridad de la hinchada.

"Hoy es el entierro de mi hermano y bueno el club se ha hecho responsable de su ataud y su entierro. Bueno la hinchada también que no nos deja de lado toda la hinchada gracias a ellos que nos han estado aportado su granito de arena. Estamos con un profundo dolor por que no lo vamos a ver", explicó.

Asimismo, indicó que la familia prioriza por ahora el duelo antes de iniciar acciones legales. Según precisó, las investigaciones sobre las circunstancias del fallecimiento se abordarán en los próximos días, cuando logren asimilar lo sucedido.

"Todavía recién vamos hablar de eso más adelante. Ahorita estamos muy apenados con todo esto", añadió.

Freddy Cornetero deja en la orfandad a dos hijas, de 16 y 10 años, a quienes criaba prácticamente solo. Vivía con ellas en un cuarto alquilado en San Juan de Lurigancho y trabajaba en distintos oficios para sostener su hogar, lo que ha generado aún más conmoción entre quienes conocieron su historia.

Fiscalía inicia diligencias por lo ocurrido en Matute

Tras el lamentable suceso, el Ministerio Público activó de inmediato las investigaciones correspondientes. La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) inició diligencias preliminares para esclarecer las causas de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla estuvo a cargo del levantamiento del cuerpo y dispuso las primeras acciones junto a peritos forenses y agentes especializados de la División de Homicidios. Entre las medidas adoptadas se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad del estadio, así como la recopilación de testimonios de las personas que resultaron heridas durante el incidente.

Estas diligencias buscan reconstruir lo sucedido en la tribuna sur y establecer si existieron fallas en la organización o negligencias que contribuyeran a la tragedia. El caso ha generado gran atención pública, debido a la magnitud del evento y al número de afectados.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026

En conclusión, la muerte de Freddy Cornetero durante un evento previo a un partido dejó una profunda huella en su familia y en la comunidad aliancista. Mientras sus seres queridos afrontan el duelo, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer responsabilidades. El caso reabre el debate sobre la seguridad en eventos deportivos.