Sasha Kapsunov, exintegrante de 'América Kids', anuncia que será padre por segunda vez: "El amor más bonito"

En el mes de marzo, el actor Sasha Kapsunov volvió a ser noticia tras casarse con la doctora Jocelyne Galarreta, madre de su hija, luego de 14 años de relación. Ahora, la pareja sorprende nuevamente al compartir una nueva y emotiva etapa en su vida familiar.

Sasha Kapsunov se convertirá en padre por segunda vez

Este 7 de mayo, el actor Sasha Kapsunov sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez junto a su esposa, Jocelyne Galarreta, a 11 años del nacimiento de su primera hija. La noticia marcó una nueva etapa en la vida familiar de la pareja, que decidió compartir el emotivo momento con sus seguidores.

El recordado presentador de 'América Kids' difundió el anuncio a través de un video familiar protagonizado por su hija mayor, Julieta, quien fue la encargada de recibir la sorpresa del embarazo de su madre en una escena cargada de emoción y ternura.

"Hace 11 años les diste vida a nuestras vidas, Julieta... y ahora nos acompañarás a vivir el amor más bonito: ser hermana mayor", escribió Kapsunov en la descripción del clip.

En las imágenes, la menor comentó que tendría un próximo viaje a Estados Unidos junto a sus padres, motivo por el cual recibió dos cajas de regalo como parte de la sorpresa. En la primera, encontró entradas para un parque temático y una mascarilla, un detalle que no generó mayor sorpresa en ella.

Sin embargo, todo cambió con la segunda caja, que contenía un mensaje en la tapa en el que se adelantaba que un nuevo integrante se sumaría al viaje familiar, lo que generó confusión en la menor.

La conmovedora reacción de la hija de Sasha Kapsunov

Al abrir la caja, la hija de Sasha encontró un cartel con el mensaje "Hola, hermanita" y no pudo ocultar su sorpresa al notar que estaba acompañado de ecografías confirmando el embarazo de su madre, Jocelyne Galarreta. Su reacción fue profundamente emotiva, permaneciendo en silencio por unos segundos antes de romper en llanto.

De inmediato, sus padres se acercaron para abrazarla, rodeándola de cariño y palabras de aliento por su nuevo rol como futura hermana mayor. Entre gestos de ternura y emoción, le expresaron su felicidad por la llegada del nuevo integrante de la familia.

"Vas a ser una gran hermana mayor. Chiquitito o chiquitita", se le escucha decir a Jocelyne a su hija.

Finalmente, Sasha Kapsunov y su familia compartieron un tierno abrazo que dejó una emotiva postal del momento, reflejando la emoción y felicidad con la que reciben esta nueva etapa que vivirán juntos como familia.