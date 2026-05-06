Reimond Manco se pronuncia tras rumores de reconciliación con su esposa: "Ella ha sido muy clara"

Reimond Manco decidió pronunciarse tras ser captado junto a su esposa durante un paseo familiar en la playa, imágenes que despertaron especulaciones sobre una posible reconciliación. Ante ello, el equipo de 'Magaly TV La Firme' lo buscó para consultarle directamente si el acercamiento entre ambos confirma que han retomado su relación.

Reimond Manco responde sobre supuesta reconciliación

Semanas atrás, Reimond Manco se vio envuelto en la polémica luego de que una joven identificada como Maydiel difundiera en 'Magaly TV: La Firme' chats comprometedores con el exfutbolista. A raíz de esta situación, el exjugador anunció con pesar el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, tras más de 10 años de relación.

Sin embargo, el último fin de semana, Manco fue captado junto a Lilia compartiendo momentos tranquilos en una playa al sur de Lima junto a su familia. Estas imágenes difundidas por el programa de Magaly, reavivaron los rumores de una posible reconciliación, por lo que el equipo del espacio lo buscó para consultarle directamente sobre su situación sentimental.

"Lilia ha sido muy clara con sus historias. Nosotros tenemos cuatro hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida. ¿No sé qué pueden pretender? ¿Qué nos insultemos? ¿O que nos vean peleando o discutiendo?", respondió el exfutbolista por mensaje.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima aseguró que la prioridad para ambos es su familia, por lo que seguirán manteniendo una relación cercana por el bienestar de sus hijos. En esa línea, recalcó que los temas personales los manejan en privado y que su vínculo como padres se mantiene firme.

"Siempre nos van a ver juntos en familia porque lo somos y nunca dejaremos de serlo. Luego, los temas que tengamos que hablar ya los hablamos en privado y lo conversamos", agregó Reimond Manco.

Lilia Moretti responde tras imágenes con Reimond Manco

Por su parte, Lilia Moretti también se pronunció sobre su cercanía con el padre de sus hijos, remarcando que su vínculo se mantendrá siempre por el bienestar de su familia. Asimismo, señaló que no ve motivo para esconder la buena relación que conserva con Reimond Manco.

"Nos verán y nos van a ver siempre juntos, tenemos 4 hijos, somos y seguiremos siendo una familia. ¿Cuál es lo malo de esas imágenes? Para nada, saquen lo que tengan que sacar. Mi vida no es una mentira ni mucho menos un circo", comentó.

En conclusión, Reimond Manco dejó en claro que, pese a su separación, mantiene una relación cercana con su aún esposa basada en la familia, priorizando la unión por sus hijos y manejando sus diferencias en el ámbito privado.