Esposa de Reimond Manco se defiende tras paseo juntos en la playa: "No tengo por qué tenerle cólera"

Lilia Moretti, aún esposa de Reimond Manco, decidió responder luego de ser captada junto al futbolista durante un paseo familiar en la playa. Por eso, el equipo de "Magaly TV La Firme" la buscó para preguntarle directamente qué estaba pasando entre ellos.

Esposa de Reimond Manco aclara tras imágenes en la playa

Lilia Moretti, aún esposa de Reimond Manco, decidió salir al frente luego de ser captada junto al futbolista durante un paseo familiar en la playa. Las imágenes fueron difundidas por "Magaly TV, La Firme" y rápidamente despertaron rumores sobre una posible reconciliación.

En el video, se ve a Reimond y Lilia compartiendo tranquilos en una playa al sur de Lima. Ambos aparecen en confianza, disfrutando de un momento familiar, situación que no pasó desapercibida para el programa de espectáculos. El equipo de "Magaly TV, La Firme" buscó a Lilia Moretti para preguntarle directamente si había vuelto con el futbolista, ya que en las imágenes se les veía bastante cercanos.

"¿Has vuelto con Reimond? Porque tenemos imágenes de ustedes en la playa y se te ve en actitud cómplices", le preguntó el reportero.

Lilia no evitó responder y fue clara al explicar que ambos siempre estarán unidos por sus hijos. Además, dejó entender que no tiene por qué esconder su buena relación con Reimond Manco pese a lo ocurrido entre ellos

"Nos verán y nos van a ver siempre juntos, tenemos 4 hijos, somos y seguiremos siendo una familia. ¿Cuál es lo malo de esas imágenes? Para nada, saquen lo que tengan que sacar. Mi vida no es una mentira ni mucho menos un circo", señaló.

La aún esposa de Reimond Manco también se refirió a los comentarios sobre su relación con el exjugador. Aunque en su momento se habló de una traición, ella aseguró que no desea cargar con sentimientos negativos. Lilia dejó claro que prefiere mantener la calma y enfocarse en el bienestar de sus hijos.

"Yo no tengo por qué tenerle cólera o resentimientos absurdos a Reimond ni a nadie porque al final me haría daño yo misma con sentir esos sentimientos negativos", agregó.

Reimond Manco también responde

El futbolista también decidió pronunciarse. A través de un mensaje enviado a "Magaly TV, La Firme", Reimond respaldó lo dicho por Lilia y defendió su unión familiar.

"¡Mira mano, Lilia a sido muy clara con sus historias, nosotros tenemos 4 hijos y somos una familia y seguiremos siendo una familia muy unida! ¿No sé qué pueden pretender? ¿Que nos insultemos? ¿O que nos vean peleando? ¿O discutiendo? ¡Siempre nos van a ver juntos en familia porque LO SOMOS y nunca dejaremos de serlo!", escribió.

Pese a eso, Reimond dejó claro que los asuntos personales entre ellos se mantienen en privado. El exfutbolista sostuvo que cualquier tema pendiente lo conversan directamente, lejos de las cámaras.

"Luego los temas que tengamos que hablar con ella lo hablamos y lo conversamos", respondió Lilia a "Magaly TV La Firme".

En conclusión, Lilia Moretti y Reimond Manco respondieron tras ser vistos juntos en la playa y dejaron claro que su vínculo familiar se mantiene por sus cuatro hijos. Aunque ninguno confirmó una reconciliación sentimental, ambos defendieron que seguirán compartiendo como familia y que sus temas personales los resolverán en privado. Por ahora, Lilia insiste que no hay nada malo en que los vean juntos.