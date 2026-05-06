Mario Irivarren aparece con misteriosa rubia y desata rumores: "¿Cuál es la necesidad de esconderla?"

Mario Irivarren atraviesa una etapa de soltería tras su ruptura con Onelia Molina y ha optado por enfocarse en viajes y salidas con amigos, entre ellos Ximena Hoyos. Sin embargo, recientemente el exchico reality fue captado en compañía de una misteriosa joven rubia, lo que ha despertado rumores sobre un posible nuevo romance.

Mario Irivarren es ampayado con una nueva chica

El programa digital 'Q' Bochinche!' difundió imágenes del último fin de semana en Paracas, donde se ve a Mario Irivarren en un grifo acompañado de una misteriosa joven rubia. En el video, el conductor de 'La Manada' conversa con normalidad con la mujer hasta que se percata de que está siendo grabado.

Lo que más llamó la atención fue la reacción del exchico reality, quien, al notar la cámara, le habría indicado a la joven que subiera al vehículo. Esta actitud fue comentada por el conductor del espacio, Samuel Suárez.

"De repente él voltea y se percata de que lo están grabando. Él da una orden y la chica sale inmediatamente disparada hacia el carro. De lo que estaba paradita al frente, ¡Anda al carro! (...)¿Qué cargo de conciencia tiene Mario para decir: 'No, ya nos vieron'", cuestionó el periodista de espectáculos.

Por su parte, Dorita Orbegoso, invitada al pódcast, también cuestionó la actitud de Mario Irivarren, considerando que no tendría por qué ocultar nada al encontrarse soltero tras su ruptura con Onelia Molina, sobre todo porque en las imágenes no se observa ninguna cercanía ni actitud comprometedora entre ambos.

"Al final, si no se están besando ni abrazando puede decir que es una amiga, pero... ¿Cuál es la necesidad de esconderla? y ahora las chicas... ¿Por qué aceptan eso de que las manden, las escondan, andar camufladas, si eres solamente la amiga o simplemente se están conociendo? No tienen por qué ocultarla", comentó la exchica reality.

¿Mario Irivarren buscaría a Onelia Molina?

En una conversación con un reportero de 'Amor y Fuego', Mario Irivarren fue consultado sobre un posible acercamiento con su expareja Onelia Molina, recordando lo ocurrido en el pasado con Vania Bludau. Ante ello, la llamada 'calavera coqueta' marcó límites al referirse a su vida privada frente a las cámaras.

"En un tiempo quisiste cerrar ciclos con Vania, de repente has buscado cerrar ciclos con Onelia o todavía no se ha dado?", le consultó, y Mario dijo: "Ustedes saben que con mis temas personales soy bastante hermético. No me gusta dar el mínimo detalle sobre mi vida, de cómo estoy o cómo me siento. Siempre voy a mantener eso en estricto privado".

En conclusión, Mario Irivarren fue captado en compañía de una misteriosa mujer rubia, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su vida sentimental tras su ruptura con Onelia. El exintegrante de Combate ha dejado claro que prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público.