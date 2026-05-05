Israel Dreyfus deja entrever cercanía entre Mario Hart y Paloma Fiuza: "Mi sexto sentido"

Los exintegrantes de 'Combate' volvieron a reencontrarse el último fin de semana en una reunión que despertó alegría entre los fans del recordado reality. Sin embargo, el ambiente de nostalgia dio un giro inesperado cuando Israel Dreyfus sugirió que podría existir algo más entre Mario Hart y la brasileña Paloma Fiuza.

¿Mario Hart y Paloma Fiuza en amorío?

El pasado lunes 4 de mayo, en el pódcast 'Sin más que decir', la conductora Diana Sánchez habló sobre el reencuentro del último fin de semana que tuvo con sus excompañeros de reality, entre ellos Paloma Fiuza, Mario Hart y Zumba, figuras históricas del recordado programa de ATV.

"Me junté con la gente. Después de mucho tiempo nos volvemos a ver y la hemos pasado bacán porque el 'Chato' (Hart) hace rato que no tenía mucho tiempo. Hemos chismeado, hemos rajado, hemos hablado mal de todo mundo, así como uno se junta con sus amigos", comentó la presentadora de 'Yo Soy'.

Fue en ese contexto que Israel Dreyfus, también integrante histórico del reality de competencia, sorprendió al lanzar una curiosa interrogante sobre el estado sentimental de Mario Hart y Paloma Fiuza, señalando que "presentía" que algo podría estar ocurriendo entre ellos.

"Escúchame, ¿Paloma está soltera? (Sí) ¿Y Mario Hart? (Todavía no anuncia) Mi sexto sentido de Caballero del Zodiaco. Yo no me equivoco, yo no fallo, yo nunca fallo", comentó.

La reacción de Diana Sánchez no se hizo esperar, mostrando incomodidad ante la insinuación, e intentando cambiar rápidamente de tema. Este momento llamó la atención, ya que dejó abierta la posibilidad de un posible acercamiento entre el piloto peruano y la bailarina brasileña.

Cabe recordar que Paloma Fiuza se encuentra soltera tras el final de su relación con Tomi Narbondo en septiembre de 2025, luego de más de dos años juntos.

Mario Hart y Korina Rivadeneria estarían separados

Por otro lado, la situación de Mario Hart es más compleja, ya que desde hace meses circulan rumores sobre una posible separación de Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos, aunque ambos han evitado pronunciarse al respecto.

"Estamos muy bien y de hecho, hemos conversado antes de venir (¿Por qué no desmentir los rumores?) Hace un tiempo, junto con él, hemos acordado que no vamos hablar sobre nuestra vida privada. Por ahora, lo único que les quiero decir es que estamos manteniendo mucha reserva, somos papás, el amor va estar toda la vida (...) Si hay que hablar, hablaremos", declaró Korina durante un evento público.

En conclusión, Israel Dreyfus avivó las especulaciones tras el reencuentro de los exintegrantes de 'Combate' al insinuar un posible acercamiento entre Mario Hart y Paloma Fiuza, generando sorpresa entre sus compañeros y dejando abierta la conversación sobre una posible nueva historia de amor entre ambos.