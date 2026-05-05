Austin Palao es captado besando a joven, pero no desea oficializar: "Somos muy buenos amigos"

Hace unos días, Austin Palao fue captado con una joven rubia en Cusco. A pesar de que se creía que era Flavia Laos por el gran parecido físico, se trataría de una modelo Panameña y fueron grabados besándose.

Austin Palao tiene un nuevo amor

El programa 'Amor y Fuego' acudieron al aeropuerto en busca de una entrevista con Austin Palao y la nueva rubia con quien se luce. A pesar de que ambos, fueron captados momentos después besándose por Miraflores, ellos reafirman que solo son amigos.

"No le pongo título a nada, somos muy buenos amigos, una excelente chica (te vemos enamorado de repente) ¿Lindo el amor, no? Precioso amor", expresó el exchico reality tras ser consultado por la rubia.

Así mismo, la entrevistadora le consulta directamente a la joven qué le llamó la atención del peruana y empieza a resaltar algunas cualidades. Aunque, señala que ya le habría presentado a dos de sus familiares.

"¿Qué es lo que más te gustó de Austin?", le preguntan, y la mujer responde: "Es humilde, eso me gusta (¿Ya oficializaron?) No, somos amigos (de repente te va a presentar a la familia o ¿ya los conoces?) conozco un par de la familia".

¿Quién es la rubia que se parece a Flavia Laos?

Lainey Floeck es una modelo panameña que vive en Miami y es voceada a convertirse en la nueva Miss Cosmo Panamá 2026. Al parecer, Austin Palao la conoció en Estados Unidos y después de pasar un tiempo juntos viajando como amigos, decidieron visitar el Perú. Al parecer, el peruano presentaría a la joven a su familia tras su llegada.

Lo que ha llamado la atención de muchos seguidores es el gran parecido que tiene la joven modelo panameña con la ex de Palao, Flavia Laos. Ambas son rubias y tienen un perfil muy parecido, que usando gorro fácilmente se las puede confundir.

Incluso, el programa de Magaly Medina pensó que se trataba de una reconciliación entre la expareja, pero se habrían confundido por el enorme parecido. Hasta el momento, ambos solo han sido captados en Cusco compartiendo y ahora, su llegada a Lima.

De esta manera, Austin Palao parece estar interesado en un nuevo amor, una modelo llamada Lainey Floeck. Una joven que ha llamado la atención por su gran parecido con la peruana Flavia Laos, y aunque fueron captados besándose en Miraflores, niegan que tengan una relación de pareja formal.