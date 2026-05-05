Samantha Batallanos arremete contra Flor Ortola por Renato Rossini Jr.: "Para detrás de todo el mundo"

La argentina Flor Ortola se encuentra como parte del panel de críticos en 'La Granja VIP', pero ha mostrado un interés por el participantes Renato Rossini Jr. sorprendiendo a todos. Ahora, Samantha Batallanos no dudó en dar su opinión sobre este interés de la modelo.

Samantha Batallanos a Flor Ortola

En el podcast 'Q' Bochinche' invitaron a la modelo Samantha Batallanos para comentar sobre Milett y Marcelo Tinelli, así como de su vida amorosa que aún no desea revelar el galán que estaría teniendo algunas salidas.

Al comentar sobre los participantes del reality 'La Granja VIP', menciona que Renato Rossini Jr. le parece guapo. Entonces, es cuando el conductor Ric La Torre menciona que tendría que pelear con Flor Ortola porque también está interesada en él, y Samantha Batallanos responde con todo.

"Flor Ortola está detrás de Renato Rossini Jr. ahora", comenta el conductor, y Samantha agrega: "Es que la Flor Ortola para detrás de todo el mundo ¿No lo vimos con Nicola? ni bien llego la vimos saliendo. (es la amiga incondicional) claro, ella se asegura".

Ante este comentario, le preguntan a Batallanos si tiene alguna discordancia con la argentina Flor Ortola, pero ella señala que no es así y que opina libremente porque es una persona pública, lo mismo que podrían opinar de ella.

"¿Te cae mal Flor?", le preguntan, y Samantha dice: "No, no, pero opino porque es una figura pública, así como ella puede opinar lo que desee de mi, tiene toda la carta blanca".

Rechazó ingresar a 'La Granja VIP'

Samantha Batallanos estuvo como invitada en 'Q' Bochinche!' opinando sobre las últimas noticias de la farándula peruana, donde sorprendió al confesar que recibió la llamada de la producción de 'La Granja VIP' para ser una de las participantes, pero finalmente decidió no aceptar la propuesta.

"A mí me llamaron de La Granja. Me habían llamado pues del mes pasado, en abril. (¿Por qué no te animaste?) No, no me gustó el casting, los chicos que veo ahí no me gustan", respondió, dejando sorprendido a los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre.

De esta manera, Samantha Batallanos ha salido a comentar sobre 'La Granja VIP' y sus participantes. Además, no dudó en dar un comentarios sobre Flor Ortola al enterarse que estaría interesada en Renato Rossini Jr. en algo más romántico, pero deja en claro que sería algo común que esté detrás aparentemente de figuras televisivas.