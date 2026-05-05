Luis Fernando Rodríguez apoya a Yahaira Plasencia tras polémica con Magaly Medina: "Hay límites"

Yahaira Plasencia vuelve al centro de la controversia tras solicitar garantías personales en medio de su conflicto con Magaly Medina. La decisión generó opiniones divididas, mientras su pareja, Luis Fernando Rodríguez, salió a respaldarla públicamente.

Luis Fernando Rodríguez respalda a Yahaira y cuestiona límites de la crítica

Durante declaraciones para el programa 'Q Bochinche', Luis Fernando Rodríguez se refirió a la situación que enfrenta Yahaira Plasencia, destacando que el ejercicio periodístico debe mantenerse dentro de ciertos parámetros.

"Respeto la profesión de todos los periodistas, pero creo que cuando la libertad de expresión sobrepasa y hablamos de libertad de insulto eso creo que ya no es dable", señaló, marcando una clara postura frente a las críticas que ha recibido la artista.

El empresario también fue consultado sobre los cuestionamientos dirigidos al abogado de la cantante, Fernando Ugaz, quien anteriormente defendió a Magaly Medina. En ese sentido, Rodríguez pidió no desviar la atención del tema principal.

"Lamentablemente en este caso se está desviando por el tema de la forma y no el fondo que es la violencia, creo que la soberbia les gana a unas personas, pero creo que es momento de que se rectifique. No nos desviemos de las formas, no generemos sensacionalismo para alejarnos de la veracidad. Ella es un ejemplo para todas las mujeres y ese es el fondo", expresó.

Sus declaraciones refuerzan la postura de defensa hacia la cantante, resaltando que el foco debería centrarse en el impacto de los mensajes y no en elementos secundarios del caso.

Yahaira Plasencia descarta matrimonio y prioriza su carrera

En medio de la polémica, Yahaira Plasencia también se pronunció sobre su vida personal, específicamente sobre los rumores de una posible boda con Luis Fernando Rodríguez. Las especulaciones surgieron luego de algunos comentarios que la artista habría realizado durante sus presentaciones.

Sin embargo, la intérprete fue clara al descartar, por ahora, cualquier plan de matrimonio o maternidad, asegurando que su enfoque está en otros aspectos de su vida.

"No tengo nada amigos, el matrimonio no está en planes. Ahorita estoy enfocada en otras cosas. Estamos proyectados en otras cosas, no está en mi mente ni ser mamá ni casarme, no me quita el sueño, pero si se da en algún momento porque ambos lo queremos, se dará y si no, normal", comentó.

Con estas palabras, la cantante dejó en evidencia que atraviesa una etapa centrada en su desarrollo profesional, manteniendo una relación estable pero sin apresurar decisiones personales.

En conclusión, el caso de Yahaira Plasencia evidencia el debate sobre los límites entre crítica y respeto en los medios. Mientras la cantante busca protección legal, su entorno, liderado por Luis Fernando Rodríguez, respalda su decisión y cuestiona el enfoque mediático, priorizando su estabilidad en medio de la polémica.