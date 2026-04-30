Milena Zárate destruye a 'prima' de Samahara Lobatón por hablar de Youna: "Mala gente y envidiosa"

La joven Melody Cortez apareció en un podcast señalando que Youna le habría propuesto matrimonio primero a ella, antes que Samahara Lobatón. Ante esto y más declaraciones, Milena Zárate salió a arremeter contra la 'prima' y la tilda de envidiosa.

Milena Zárate contra Melody Cortez

En el podcast 'Amor y Fuego', Milena Zárate estuvo como invitada donde opinó sobre las recientes declaraciones de la 'prima' de Samahara Lobatón. Para la cantante, Melody Cortez sería una mala persona por no querer superar a Youna con su relación actual con la hija de Melissa Klug, y que solo busca figuretear en la farándula.

"Que mala onda esta chiquita y envidiosa. El hecho que le haya pedido matrimonio a ella o a quien sea ¿no le da derecho a pedirle matrimonio a otra persona? A mí me han pedido cuatro veces y cuál es el problema. Mala gente, mala persona, encima figureti y envidiosa", declaró.

Así mismo, la artista de cumbia no dudó en destruir a Melody tras revelar que el barbero estaría casado en Estados Unidos, aparentemente para buscar tener sus papeles, pero ahora la 'prima' le estaría arruinando aquellos planes tras ventilarlo.

"Encima quemarlo, si se casó por un tema de documentos o papeles ¿Qué le importa? Encima que está con lo suyo (su enfermedad) también le va a dañar los trámites, como está la situación en Estados Unidos, lo podría perjudicar un montón", añadió.

¿Qué reveló la 'prima' de Samahara?

Luego de su entrevista para 'Q' Bochinche!', Melody Cortez continuó respondiendo a la prensa y fue consultada por la pedida de mano que Youna le hizo a Samahara Lobatón, quien se encuentra en 'La Granja VIP'. Su reacción no pasó desapercibida y sorprendió a más de uno.

"Su próximo matrimonio ¿cuándo va ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo", afirmó, dejando entrever una delicada situación sobre el estado civil del barbero.

Ante la insistencia de la reportera sobre si daba a entender que el joven se habría casado en Estados Unidos, Cortez evitó profundizar y pidió a los periodistas que investiguen por su cuenta.

De esta manera, Milena Zárate no dudó en criticar fuertemente a Melody Cortez por exponer detalles de la vida privada actual de Youna, ya que le perjudicaría legalmente en su estancia en Estados Unidos. Por ello, la tilda de una mala persona que solo estaría buscando fama en la farándula peruana para incomodar a Samahara Lobatón.